La divisa è stata scelta tra le tante inviate dai tifosi delle Merengues: è stato proprio il vincitore del contest a consegnarla ai giocatori.

Qualche giorno fa una gaffe di Nacho aveva sconvolto i piani di marketing del Real Madrid. Il canterano delle Merengues aveva ingenuamente postato sul suo profilo Twitter le sue nuove scarpe, indossando però proprio la terza maglia dei Blancos della stagione 2017/2018.

Il giocatore non era chiaramente al corrente del fatto che la terza maglia non fosse stata ancora ufficializzata e quando ha cancellato il suo cinguettio ormai era troppo tardi per tornare indietro.

In ogni caso questo piccolo incidente di percorso non ha evitato al Real Madrid di presentare ufficialmente la divisa, nata come noto dalla partecipazione dei tifosi merengues, che si sono sfidati in un contest sul sito dell'Adidas qualche mese fa. Un concorso che aveva attirato inevitabilmente pure qualche infiltrato blaugrana...

Real Madrid, la terza maglia 2017/2018

Escludendo i disegni di chiaro stampo catalano, l'Adidas ha selezionato le 100 migliori proposte arrivate sul proprio sito, sottoponendole a una giuria di esperti e di vecchie glorie del Real Madrid, che hanno poi stabilito il vincitore.

E il disegno fortunato è stato quello di Jesús Serrano, che come premio è stato ospite del club a Los Angeles, dove ha potuto così conoscere i suoi idoli, consegnando loro il frutto del suo lavoro.

Video | The unveiling of the third kit pic.twitter.com/m3vm9qPvdM — Real Madrid Info (@RMadridInfo) July 21, 2017

La terza maglia realizzata da Serrano, come la maggior parte dei progetti che erano stati proposti sul sito dell'Adidas, è colorata di un azzurro (tendente al turchese), con due angoli sfumati sul blu più scuro fatti a mo' di pixel. Il logo del Real Madrid è interamente colorato di bianco, mentre le tre strisce Adidas e il colletto classico cono dello stesso blu scuro delle parti sfumate.