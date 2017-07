Su Fox Sports stanno tornando le freccette con il World Matchplay: si parte il 22 luglio alle ore 20 con il primo turno. Anderson-Kist e Wright-Wilson le due sfide di cartello.

Tutti davanti alla tv, stanno per tornare le freccette. A che ora? Le (triple) 20. Mettete le birre in frigo, non è rimasto troppo tempo per ghiacciarle. Da sabato 22 luglio - fino al 30 luglio - ne berranno a fiumi alla Empress Ballroom dei Winter Gardens di Blackpool.

Scorrerà fino a casa vostra: ubriacatevi della ventiquattresima edizione del World Matchplay, il torneo più importante dopo il World Darts Championship.

Da seguire su FOX Sports HD (canale 204), naturalmente. Divano, scorta di birra e rutto libero. Lasciate stare la frittatona di cipolle. Non è proprio inglese.

Freccette, World Matchplay: Phil Taylor vs Michael van Gerwen

Comunque, dicevamo: riecco i maghi delle freccette. In fin dei conti dei Robin Hood che hanno dimenticato a casa l’arco. Sarà l’ultima edizione con la leggenda Phil Taylor protagonista. E già questo vale il costo del biglietto (birre escluse, quelle sono a carico vostro). Il favorito, però, resta Michael van Gerwen, numero uno del ranking e campione del mondo in carica. Un mostro di precisione.

E poi Peter Wright, Gary Anderson, Dave Chisnall, Raymond van Barnevald e tutti gli altri. Tabellone composto da 32 giocatori (i primi 16 dell’Order of Merit accompagnati dai restanti migliori 16 del Pro Tour Order of Merit). Ma i due nomi in grassetto, quelli che balzano agli occhi, sono sempre i loro: Phil “the Power” Taylor e “Mighty Mike” van Gerwen. Che poi è un po’ come vedere insieme per l’ultima volta nel torneo il Maradona e il Messi delle freccette (o il Pelè e il CR7, sennò si offendono gli estimatori del brasiliano e del portoghese). La storia e il presente contro il presente e il futuro.

Il programma su Fox Sports

Si parte il 22 luglio, alle ore 20, con il primo turno. Anderson-Kist e Wright-Wilson le due sfide di cartello. Per Taylor esordio domenica sera contro Gerwyn Price. Van Gerwen invece impegnato lunedì sera contro Stephen Bunting. Il secondo turno è in programma martedì 25 e mercoledì 26. I quarti giovedì 27 e venerdì 28, le semifinali fissate per sabato 29. La finalissima il 30 luglio. Un programma perfetto su FOX Sports. Nel frattempo potete fare le prove generali: divano e birre ghiacciate, per voi, non dovrebbero essere un problema. Per il rutto libero abbiate la decenza di aspettare almeno l’inizio del torneo

Carlo Roscito