Coppa d'Africa, si cambia

La Confederazione Africana del Calcio ha annunciato enormi cambiamenti per la prossima edizione della Coppa d'Africa: ci saranno 8 squadre in più e verrà giocata in estate.

Avete presente il momento in cui siete costretti a rivalutare le scelte del vostro fantacalcio o vi preoccupate per il rendimento della vostra squadra del cuore nel periodo invernale a causa della Coppa d'Africa? Ecco, dalla prossima edizione (nel 2019) non dovrete più pensare ad assenze prolungate, a infortuni o acciacchi.

La CAF (Confederazione Africana del Calcio) ha deciso di modificare il torneo. Come? Cambiano il periodo dell'anno nel quale si svolgerà la competizione e il numero di nazionali partecipanti. Dalla prossima edizione saranno 24 e non 16 le squadre ammesse e il torneo non si svolgerà più a gennaio-febbraio ma in estate a cavallo tra giugno e luglio.

La modifica in corsa della competizione africana sarà sicuramente un sospiro di sollievo per allenatori, società e tifosi dei campionati europei ma per alcuni, e specificatamente per il governo camerunese, i problemi potrebbero essere appena iniziati. Allargando la Coppa d'Africa a 8 ulteriori partecipanti, il paese ospitante dove di conseguenza adeguarsi, costruendo e rimodellando i centri sportivi e gli stadi che ospiteranno le partite.

Al di là di alcuni problemi riguardanti la sicurezza e la crisi economica del paese, faremo di tutto per far sì che allo scoccare della prossima Coppa d'Africa ogni cosa sia al proprio posto.

Così si è espresso il Ministro dello Sport camerunese Ismael Bidoung. Lo stesso Camerun riceverà una visita da parte dei commissari addetti al monitoraggio dei lavori il prossimo settembre.

