L'analisi di Prime Time Sport mette in fila i 20 giocatori nati dopo il primo gennaio 1996 secondo il loro ipotetico valore economico, e non mancano le sorprese.

46 minuti fa di Paolo Cola

Poche cose nel calcio sono soggettive e mutevoli come le valutazioni economiche dei giocatori, ma c'è chi non si arrende e si è messo in testa di creare un indice il più possibile scientifico e dunque imparziale attraverso il quale attribuire ai calciatori un valore monetario preciso. I ragazzi di Prime Time Sport, per esempio, hanno appena stilato la classifica dei 20 giocatori under 21 più preziosi del panorama europeo.

Prendendo in considerazione soltanto i giocatori nati dopo il primo gennaio 1996, l'analisi è stata effettuata sulla base di parametri numerici (presenze, minuti, gol segnati, età anagrafica, anni di contratto residui, gli infortuni), economici (la media di spesa del club di appartenenza, la media di spesa per club della stessa categoria) e altri più soggettivi, come il valore tecnico e il valore attribuito al giocatore dai media. E la classifica finale riserva diverse sorprese: per esempio, al primo posto non c'è né Kylian Mbappé, né Gigio Donnarumma.

I due baby fenomeni più chiacchierati dell'estate 2017, infatti, si posizionano soltanto (si fa per dire) al secondo e all'ottavo posto, il francese con una valutazione di 61,7 milioni di euro - un terzo dei soldi che pare richieda il Monaco per cederlo - e l'italiano con una di 40,5 milioni, una trentina in meno di quelli previsti dalla clausola di rescissione.

I 20 giocatori under 21 più preziosi

Getty Dele Alli, l'under 21 più costoso del mondo

Secondo Prime Time Sport, l'under 21 più costoso al mondo è, o dovrebbe essere, Dele Alli. Nelle ultime due stagioni il tuttocampista del Tottenham ha messo insieme qualcosa come 96 presenze e 32 reti, cifre strepitose per un ragazzino che di mestiere non fa l'attaccante, e che gli hanno garantito una valutazione di 82,6 milioni di euro. Alle sue spalle, dopo il già citato Mbappé, ecco un altro talento di Francia, il funambolico Ousmane Dembélé del Borussia Dortmund, per il quale servirebbero 60,9 milioni di euro (anche se i tedeschi ne chiedono 90). Quarto Leroy Sané del Manchester City, a quota 51,1 milioni, mentre chiude la Top 5 uno degli eroi di Cardiff, Marco Asensio, con 42,7 milioni.

Donnarumma è l'unico italiano in classifica, mentre la Serie A è rappresentata da altri due giocatori: il neomilanista Franck Kessié, 12esimo, valutato 25,6 milioni di euro (poco meno della cifra concordata tra Milan e Atalanta), e Patrik Schick, 16esimo a quota 24,1 milioni di euro. Premier League e Bundesliga sono i campionati più rappresentati (5 giocatori a testa), la Liga ne ha tre come la Serie A, chiudono Ligue 1 ed Eredivisie a quota due a testa.

Ecco la classifica completa: