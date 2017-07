Si comincia il 19 agosto, gran finale il 13 maggio 2018: ecco tutte le partite in programma per il prossimo campionato spagnolo. Con i Galacticos squadra da battere.

0 condivisioni 0 stelle

20 minuti fa di Elmar Bergonzini

La caccia al Real Madrid è aperta. Il calendario della Liga è stato svelato. I Galacticos, campioni in carica, hanno vinto il campionato già 33 volte, il Barcellona, che ha trionfato per l’ultima volta nel 2016, è a quota 24. Oggi, durante l’Assemblea Generale della Federcalcio Spagnola (RFEF) che si è tenuta, è stato stilato il calendario della stagione 2017-18.

L’87esima edizione della Liga spagnola comincerà il weekend del 19-20 agosto 2017 e terminerà il 20 maggio 2018 (il 26 maggio 2018 allo Stadio Olimpico di Kiev va in scena la finale di Champions League), in leggero anticipo rispetto all’anno scorso a causa dei Mondiali che inizieranno in Russia il 14 giugno. Rispetto all’ultima edizione torna il Levante, dopo un anno passato in seconda divisione, e c’è l’esordio del Girona (club satellite del Manchester City). Torna nella massima serie spagnola anche il Getafe.

Come ogni anno non c’è una vera favorita per la vittoria finale: sarà un testa a testa fra Real Madrid e Barcellona, con l’Atletico Madrid che pur partendo dietro proverà a inserirsi come successo nel 2013-14. I Colchoneros sono l’unica squadra, oltre alle solite due, ad aver vinto la Liga dal 2004 ad oggi. Si giocheranno 4 turni infrasettimanali: il 20 settembre, il 20 dicembre, il 28 febbraio e il 18 aprile (il 21 aprile si giocherà la finale di Coppa del Re). Il Real Madrid, impegnato nel Mondiale per Club ad Abu Dhabi, recupererà a febbraio o a marzo la 16esima giornata prevista per il 17 dicembre.

Calendario Liga 2017-18: il Real Madrid esordisce contro il Deportivo, per il Barcellona c'è il Betis

Il Real Madrid campione in carica esordirà in trasferta contro il Deportivo La Coruña, il Barcellona se la vedrà in casa contro il Betis. Prima le regine di Spagna si sfideranno per la Supercoppa di Spagna in programma il 12 e il 15 agosto (andata al Camp Nou, ritorno al Santiago Bernabeu).

Il Clasico d'andata si giocherà il 20 dicembre al Santiago Bernabeu (in infrasettimanale e quattro giorni dopo la finale del Mondiale per Club che vedrà con ogni probabilità i blancos protagonisti ad Abu Dhabi), il ritorno il 6 maggio al Camp Nou.

Il derby di Madrid si giocherà il 19 novembre nel nuovissimo Wanda Metropolitano.

1a giornata (19-20 agosto)

Siviglia-Espanyol

Malaga-Eibar

Celta Vigo-Real Sociedad

Valencia-Las Palmas

Barcellona-Betis

Deportivo-Real Madrid

Leganes-Alaves

Villarreal-Levante

Atletico Madrid-Girona

Athletic Bilbao-Getafe