Dopo due anni in Germania il Chicharito Hernandez tornerà in Inghilterra. Giocherà con il West Ham che lo pagherà 20 milioni. Mancano solo le visite mediche.

2 ore fa di Elmar Bergonzini

La storia d’amore è finita dopo solo un anno. In realtà è durata due stagioni, ma negli ultimi 12 mesi si è trascinata. Javier “Chicharito” Hernandez lascia il Bayer Leverkusen e va al West Ham per circa 20 milioni. Operazione di calciomercato che per i tedeschi, arrivati a questo punto, era di fatto scontata e obbligatoria.

Il messicano non aveva infatti più intenzione di restare in Germania. Al Leverkusen non si è mai inserito particolarmente bene e già un anno fa aveva pensato all’addio. Il fatto che il Bayer Leverkusen fosse arrivato in Champions League lo ha però fatto rimanere. Con pessimi risultati, perché in questa stagione ha fallito. Lui, come tutta la squadra.

Il Bayer Leverkusen si è infatti salvato solo a 90 minuti dalla fine del campionato. Ha seriamente rischiato di retrocedere, questo anche perché il Chicharito non ha ingranato: 11 gol nell’ultima Bundesliga, ma, fra doppiette e triplette, ha segnato solo in 7 partite su 26. Il West Ham ha messo sul tavolo 20 milioni di euro, abbastanza per chiudere la trattativa di calciomercato.

Il Bayer Leverkusen d’altronde due anni fa lo aveva pagato solo 12 milioni. Trattenerlo era impossibile, anche perché il Chicharito non è particolarmente ben visto dentro lo spogliatoio. Da quando è in Germania non ha mai partecipato alle cene di squadra. Aveva sempre una scusa per isolarsi. Anche quando il Leverkusen era a rischio retrocessione si è chiamato fuori. Delle ultime 9 partite ne ha giocate tre.

Per questo, ricevuta l’offerta del West Ham, il club non ha fatto troppa resistenza. La finestra di calciomercato non si sarebbe potuta chiudere con la sua permanenza. E che il messicano avesse diversi estimatori non è di certo nuovo. Due anni fa il Leverkusen lo strappò a Lazio, Milan e Inter che erano interessati a lui. Il Chicharito scelse però il club tedesco perché era l’unico a giocare in Champions League. Mancano ancora le visite mediche, che si dovrebbero tenere lunedì, e poi il Chicharito sarà a tutti gli effetti un giocatore del West Ham. La sua storia d’amore col Leverkusen è finita dopo un solo anno. In realtà è durata due stagioni, ma negli ultimi 12 mesi si è trascinata.