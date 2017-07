Calciomercato, tutti vogliono Mbappe del Monaco

Il club monegasco, attraverso un comunicato ufficiale, chiede l'intervento della Ligue de Football Professionnel e della FIFA.

1 condivisione 0 stelle

un'ora fa di Vinicio Marchetti

La stagione appena conclusa ha segnato l'esplosione di Kylian Mbappé. L'attaccante del Monaco ha le stigmate del predestinato e nel prossimo futuro diverrà senza ombra di dubbio il sogno di calciomercato delle grandi d'Europa.

Già in questa sessione di calciomercato, ad appena 19 anni, Mbappé è finito nella lista dei desideri di molti top club. Primo fra tutti l'Arsenal di Wenger, pronto ad aprire il portafogli per assicurarsi le prestazioni dell'attaccante transalpino.

Non dimentichiamo neanche il PSG, desideroso di riportare a casa Mbappé. Il ragazzo, infatti, è cresciuto a Clairefontaine, a due passi dalla capitale francese. Tutte queste attenzioni, però, non hanno fatto piacere al Monaco, che ha intenzione di correre ai ripari per stroncare sul nascere ogni trattativa.

Calciomercato, il Monaco chiede aiuto ai vertici del calcio

I campioni di Francia hanno rilasciato un comunicato ufficiale in cui chiedono ufficialmente alla Lega francese e alla Fifa di intervenire affinché i club internazionali non avvicinino Mbappé senza prima interpellare il club di appartenenza. Una scelta che mette il Monaco a riparo da qualsiasi sorpresa:

Il Monaco segnala con rammarico che alcune squadre importanti hanno contattato Kylian Mbappé e il suo entourage senza l'autorizzazione del club. Il Monaco ricorda che tali comportamenti sono assolutamente contrari all'articolo 211 del regolamento amministrativo della Lega francese e all'articolo 18.3 del regolamento sul trasferimento dei giocatori della Fifa. Al fine di interrompere questa spiacevole e inaccettabile situazione, il Monaco chiede ufficialmente alla Lega e alla Fifa di sanzionare immediatamente chi dovesse contravvenire nuovamente alle suddette norme.

[COMMUNIQUÉ] L'AS Monaco réagit aux approches directes faites par des clubs à @KMbappe sans en avoir l’autorisationhttps://t.co/6r9B4tosnX — AS Monaco🏆🇫🇷 (@AS_Monaco) July 20, 2017

"Se volete Mbappé passate prima dalla cassa"

Il comunicato diramato dal Monaco non fa riferimento a nessuna società in particolare ma le ultime news di calciomercato affermano che soltanto l'Arsenal e il PSG hanno parlato ufficialmente con la dirigenza monegasca. I club a cui si fa riferimento sono probabilmente il Manchester City e il Real Madrid, che secondo la stampa spagnola sta provando in tutti i modi a portare il giovane attaccante alla Casablanca.