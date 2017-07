I due club hanno trovato l'accordo: il fantasista classe 1994 è bianconero. Operazione da 40 milioni più bonus, ai viola anche il 10% di una futura vendita.

870 condivisioni 5 stelle

2 ore fa

Restava una distanza di 3 milioni tra l'offerta della Juventus e la richiesta della Fiorentina: si è annullata ed è diventata intesa totale. Ora non ci sono più dubbi, Federico Bernardeschi è un nuovo giocatore bianconero.

I due club - riporta Sky Sport - hanno trovato l'accordo dopo intense giornate di trattative: ai viola vanno 40 milioni di euro più il 10% sulla futura vendita. Per il giocatore è pronto un contratto fino al 2022 da 4 milioni di euro a stagione.

Nella mattinata di giovedì Bernardeschi non si era presentato ai controlli medici di inizio stagione per motivi di salute, ma era chiaro che dietro la sua assenza ci fossero altre motivazioni. Dopo Douglas Costa, Allegri s'appresta così ad accogliere un altro esterno ideale per la sua Juventus.