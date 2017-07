L'italiano, conosciuto con il nome di Adrian Severe, viene messo ufficialmente sotto contratto e sarà inserito nel roster di NXT.

Lo avevamo raccontato circa un mese e mezzo fa, quando un post su Facebook dell'ex lottatore tedesco della WCW, Alex Wright, aveva rivelato ufficiosamente una notizia storica per il mondo del wrestling: l'atleta altoatesino Fabian Aichner, conosciuto sul ring con il nome d'arte di Adrian Severe, sarebbe diventato presto una WWE Superstar.

All'epoca non arrivarono conferme da parte della WWE, ma l'attesa per rivedere finalmente un italiano nel mondo del wrestling più famoso al mondo è finita.

La World Wrestling Entertainment ha infatti diramato un comunicato che ufficializza il tesseramento di Fabian Aichner, riportando così un atleta nato realmente nel nostro paese (e non i vari Santino Marella, Nunzio, Vito o Enzo Amore, che lo erano solo per via delle loro storyline) a distanza di 30 anni dall'ultima apparizione della leggenda Bruno Sammartino.

Ufficiale, l'italiano Stephan Aichner in WWE

Fabian Aichner farà il suo esordio a NXT, lo show WWE secondo solo a SmackDown e Raw, che ogni anno seleziona i nuovi e promettenti talenti per allevarli e lanciarli poi nei roster principali. L'italiano ha convinto i vertici della World Wrestling Entertainment a puntare su di lui dopo la sua apparizione dello scorso anno al WWE Cruiserweight Classic, il torneo a eliminazione diretta che ha visto scontrarsi i 32 migliori atleti della categoria dei pesi leggeri provenienti da tutto il mondo.

Nato nel 1990 da una famiglia umile - si legge sulla breve biografia allegata al comunicato WWE - e cresciuto in un paesino di 2000 anime, Fabian ha lavorato duramente per diventare un campione, dapprima in Alto Adige, poi in Germania, Austria e Svizzera.

Nel corso della sua carriera si è distinto non solo come Cruiserweight, ma anche in tutte le categorie, diventando diverse volte Heavyweight Champion nella federazione New European Championship. Grande soddisfazione da parte sua per questo traguardo, come testimoniato dalle sue prime dichiarazioni ufficiali: