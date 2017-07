Il club bianconero presenta il nuovo partner commerciale, il cui logo sarà presente nella parte bassa posteriore delle maglie.

2 ore fa di Marco Ercole

La Juventus presenta il suo nuovo sponsor ufficiale che comparirà sulle divise della prossima stagione. Si tratta di Cygames, publisher giapponese dedicata allo sviluppo di videogiochi per mobile, come ad esempio Granblue Fantasy e Shadowverse.

Il club bianconero ha reso pubblica la notizia attraverso un video caricato sui suoi social network, in cui tra l'altro c'è in bella mostra l'ultimo acquisto della Juventus, Douglas Costa.

È un evento a suo modo storico, perché non era mai accaduto di vedere uno sponsor sul retro delle maglie bianconere. Cygames ci è riuscita grazie a un "importante accordo triennale - si legge sul sito ufficiale - che si inserisce nel piano di sviluppo internazionale portato avanti dalla società".

Juventus, Cygames nuovo sponsor

Cygames è un'azienda fondata a Tokyo nel 2011, che in pochi anni è riuscita a diventare leader nella produzione di videogiochi e parte del gruppo CyberAgent, quotato alla borsa di Tokyo e New York NASDAQ. Il suo avvento nel mondo del calcio, attraverso una delle squadre più forti del pianeta, è la conferma degli investimenti per continuare a crescere, come sottolinea il presidente di Cygames, Koichi Watanabe:

Siamo entusiasti ed onorati di aver siglato con Juventus questo accordo di partnership, che ci permetterà di essere Official Sponsor della società. In questo modo, il logo di Cygames apparirà sul retro della maglia ufficiale in tutte le competizioni nazionali e durante tutte le partite amichevoli. Questa partnership era predestinata, lo testimoniano i colori che identificano i due brand: il bianco e il nero. Sicuramente Juventus e Cygames condividono la stessa mission: regalare emozioni e sogni alle persone in tutto il mondo, facendoci portatori di valori positivi.

Espansione nel mercato asiatico

Un'esigenza di pubblicità che si è sposata alla perfezione con il progetto di marketing bianconero, come spiegato da Giorgio Ricci, Co-Chief Revenue Officer, Head of Global Partnerships and Corporate Revenues della Juventus:

Per noi è motivo di orgoglio accogliere nella famiglia degli sponsor della Juventus Cygames, con cui condividiamo una stessa vision aziendale, volta all’eccellenza in ambito globale. Questo accordo per la Juventus è strategico, perché permette di penetrare con forza nel mercato giapponese, e più in generale di rafforzare la nostra presenza in Asia.

Cygames debutterà sulla maglia della Juventus il prossimo 22 luglio al MetLife Stadium di New York, quando i bianconeri affronteranno il Barcellona nella loro prima partita dell'International Champions Cup.