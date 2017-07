La Electronic Arts mostra una clip a 360 gradi in cui il portoghese e il suo avatar sul videogame si muovono all'unisono.

159 condivisioni 0 stelle

7 ore fa di Marco Ercole

Siamo sempre più vicini alla data d'uscita di FIFA 18, l'attesissimo nuovo capitolo della saga calcistica EA Sports con Cristiano Ronaldo scelto come uomo immagine. Anche in questa edizione il videogame punta a sbalordire il suo pubblico con innovazioni e miglioramenti per tentare di rendere ancora più realistica l'esperienza di gioco.

Nel corso delle ultime settimane sono state diffuse molte indiscrezioni riguardo vari aspetti di FIFA 18, dagli arbitri e la seconda versione di The Journey, il viaggio di Alex Hunter, fino ad arrivare all'introduzione di nuovi stadi e l'utilizzo della Real Player Motion Technology.

Proprio su questo ultimo aspetto, utilizzato per rendere ancora più realistici i movimenti dei vari calciatori sul terreno di gioco (e non solo), si è soffermata nuovamente la EA Sports. Attraverso i suoi social network ufficiali, infatti, la Electronic Arts ha diffuso un nuovo video per mostrare al pubblico quali siano stati i lavori per far crescere le similitudini tra calcio vero e videogame nel prossimo titolo della saga FIFA.

6 Facebook Twitter Pinterest Ronaldo il fenomeno, sarà presente nelle nuove "Icone"

Facebook Twitter Pinterest Alex Hunter e The Journey confermati su FIFA 18

Facebook Twitter Pinterest Cristiano Ronaldo nel video di lancio di FIFA 18

Facebook Twitter Pinterest Cristiano Ronaldo testimonial principale di FIFA 18

Facebook Twitter Pinterest Cristiano Ronaldo nel video di lancio di FIFA 18 (2)

Facebook Twitter Pinterest Cristiano Ronaldo nel video di lancio di FIFA 18 (3)

Chiudi 1 di 6

FIFA 18, il motion capture di Cristiano Ronaldo

Il protagonista di questo video dimostrativo è ovviamente il principale testimonial di FIFA 18, nonché il suo uomo copertina, Cristiano Ronaldo. All'interno di questo filmato a 360 gradi si può vedere infatti il "motion capture" del portoghese, nella fase di preparazione e di esecuzione di un calcio piazzato.

Da una parte c'è proprio Cristiano Ronaldo, completamente ricoperto di sensori in tutto il corpo. Dall'altra il suo avatar su FIFA 18, la cui somiglianza con l'originale è a dir poco impressionante.