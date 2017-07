La Lega ha comunicato attraverso una nota ufficiale tutte le date della stagione: campionato dal 20 agosto al 20 maggio.

un'ora fa di Marco Ercole

Sono state appena ufficializzate tutte le date che accompagneranno la prossima stagione calcistica in Italia. Tutti i dettagli sono stati infatti comunicati con una nota dalla Lega Calcio, che spiega nel dettaglio il calendario che vedrà impegnate le squadre del nostro campionato tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa italiana.

Il primo trofeo in palio della stagione propone la "rivincita" tra Juventus e Lazio, le due squadre che si sono confrontante nell'ultima finale di Coppa Italia del 17 maggio (con i bianconeri usciti vincitori) e che si affronteranno di nuovo il 13 agosto in Supercoppa.

Il calendario Serie A sarà sorteggiato il 26 luglio come sempre con il computer e, nonostante la richiesta del ct Ventura di anticipare per aver la possibilità di preparare al meglio la partita decisiva con la Spagna del 2 settembre, inizierà invece la settimana successiva, il 20 agosto. La Serie A si chiuderà il 20 maggio e disputerà tre giornate con dei turni infrasettimanali: mercoledì 20 settembre, mercoledì 25 ottobre e mercoledì 18 aprile.

Parte la caccia alla Juventus campione d'Italia 2016/2017

Calendario Serie A e Tim Cup, le date della nuova stagione

Per quanto riguarda invece le soste in programma, ce ne saranno complessivamente 5. Quattro di queste sono dovute agli impegni delle nazionali: 3 settembre, 8 ottobre, 12 novembre e 25 marzo. A queste se ne aggiungerà poi una quinta, il 14 gennaio, mentre si giocherà alla vigilia di Natale e a Capodanno, con le squadre in campo il 23 e 30 dicembre.

Oltre al calendario Serie A c'è poi quello della Tim Cup, per il quale è previsto che il torneo inizi il 30 luglio e si concluda mercoledì 9 maggio, giorno stabilito per la finale. Nel dettaglio, dopo il primo turno eliminatorio in programma domenica 30 luglio, si passerà al secondo turno eliminatorio di domenica 6 agosto.

Sabato 12 è fissato il terzo, mentre per il quarto si scorre avanti fino al 19 novembre. A dicembre si entra nella fase finale, con gli Ottavi (andata e ritorno) fissati per il 13 e il 20. I Quarti sono invece a cavallo tra il 2017 e il 2018, con l'andata in programma mercoledì 27 dicembre e il ritorno il 3 gennaio. Le Semifinali d'andata si giocheranno il 31 gennaio, quelle di ritorno il 28 febbraio. E come già scritto sopra, a meno che eventuali impegni nelle coppe europee costringano allo spostamento, la Finale si disputerà mercoledì 9 maggio.