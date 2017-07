Calciomercato, Neymar vuole il PSG?

I media brasiliani non hanno dubbi: la stella del Barça vuole andare in Ligue 1 e il club parigino sarebbe disposto a pagare la clausola da 222 milioni di euro.

I giornali brasiliani continuano a dare Neymar vicino al Paris Saint-Germain. Un'indiscrezione di calciomercato che avrebbe del clamoroso. Nello specifico, il quotidiano Lance afferma che la stella brasiliana ha già annunciato il suo trasferimento ai giocatori verdeoro che militano nel PSG.

Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Lucas Moura sarebbero a conoscenza della volontà di Neymar di lasciare il Barcellona e di firmare per il Paris Saint-Germain. Una notizia di calciomercato che, fino a questo momento, non è stata confermata dai giocatori citati.

Il prossimo passo di questa rivelazione di calciomercato sarà capire se è in programma un incontro tra il Paris Saint Germain e il Barcellona per trattare il trasferimento di Neymar. In questo senso sono attesi sviluppi nei prossimi giorni.

Neymar al PSG: un affare di calciomercato da 222 milioni

Le notizie provenienti dal Brasile affermano che il Paris Saint-Germain sarebbe disposto a versare la clausola da 222 milioni di euro per prendere Neymar. Dal canto suo, l'attaccante brasiliano avrebbe già dato l'assenso a un trasferimento in Ligue 1. Il PSG avrebbe offerto al numero 11 blaugrana la possibilità di diventare il leader indiscusso della squadra e di non vivere più all'ombra di Messi, come accade al Barcellona.

Neymar non parla

L'assordante silenzio di Neymar non fa altro che aumentare la tensione all'interno del Barcellona. Nella giornata di ieri, dopo un giorno di riposo trascorso a Formentera, il brasiliano ha evitato le domande dei giornalisti. Esattamente come ha fatto il padre-manager del giocatore che, con scaltrezza, ha ignorato la domanda di un giornalista che gli chiedeva se il figlio sarebbe rimasto in Catalogna. Adesso Neymar è negli Stati Uniti, mentre il padre è a Barcellona. In attesa di una chiamata da Parigi?

Emery: "Il Psg deve avere uno dei migliori 5 giocatori al mondo"

Intervistato dall'Equipe, il tecnico del PSG Unai Emery ha alimentato il sogno Neymar: