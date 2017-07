Secondo Don Balon i nerazzurri avrebbero intenzione di offrire al centrocampista spagnolo - in scadenza nell'estate del 2018 - un ricco contratto: pronti 20 milioni di euro.

Padelli, Borja Valero e Skriniar. Sono loro tre ad oggi gli acquisti ufficiali dell'Inter (in attesa di Schick). Nomi che non fanno certamente sognare i tifosi nerazzurri, delusi da un calciomercato che si aspettavano scoppiettante. Simile a quello del Milan, per intenderci, se non migliore.

Spalletti lo ha detto senza troppi giri di parole, alla sua Inter servono innesti di qualità per tornare competitivi in Italia e in Europa. Nelle ultime ore però il tecnico toscano è tornato a parlare di calciomercato e ha corretto il tiro: "Se giungerà qualche opportunità ci faremo trovare pronti, ma la differenza deve farla chi c'è già".

L'opportunità potrebbe essere rappresentata da Andrés Iniesta, cervello del Barcellona. Lo spagnolo è in scadenza di contratto nel 2018, le trattative per il rinnovo sono a un punto morto e i nerazzurri ne vogliono approfittare.

Calciomercato Inter: pronta l'offerta per Iniesta

Secondo Don Balon, i nerazzurri sono intenzionati a rilanciare qualsiasi offerta che il Barça proporrà al giocatore per prolungare l'accordo, arrivando anche a 20 milioni di euro. Suning e Sabatini ci credono, il 33enne sarebbe l'acquisto che farebbe decollare definitivamente il nuovo progetto.

La trattativa è di quelle complicate, convincere Iniesta a lasciare il Barcellona è molto difficile ma non impossibile. L'Inter ci vuole provare.