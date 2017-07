Dopo l'arrivo di Morata, il club londinese è pronto a lasciar partire il centravanti nel mirino dei Colchoneros: sarà pagato almeno 50 milioni di euro.

4 ore fa di Daniele Minuti

Come in ogni sessione di calciomercato, basta una trattativa per scatenare un vero e proprio effetto domino sulla campagna acquisti di tutte le big europee. È questo il caso dell'acquisto da parte del Manchester United di Romelu Lukaku, che ha influenzato le strategie sia del Chelsea che dell'Atletico Madrid.

Il belga ex Everton era il grande obiettivo di calciomercato dei Blues, che dopo averlo perso hanno virato su Alvaro Morata, il cui acquisto è stato ufficializzato ieri. L'arrivo del centravanti spagnolo ha dato infine il via libera alla cessione da parte dei londinesi di Diego Costa, da tempo messo in vendita dopo gli screzi con Antonio Conte.

L'attaccante è stato ufficialmente escluso dalla tournée asiatica del Chelsea e ora aspetta soltanto di conoscere la sua nuova squadra, dopo aver dichiarato più volte in queste settimane che l'unica destinazione in Europa gradita è l'Atletico Madrid.

Calciomercato Atletico Madrid, Diego Costa: ci siamo

Diego Costa potrebbe tornare all'Atletico Madrid

I contrasti fra Diego Costa e Conte hanno spinto il centravanti della Nazionale spagnola a lasciare i Blues nonostante il suo contratto scadesse nel 2019. La sua priorità è sempre stata quella di tornare all'Atletico Madrid, ma la decisione del Tribunale di Losanna di confermare il blocco del calciomercato per i Colchoneros ha reso la trattativa molto più difficile.

Diego Costa potrebbe essere acquistato dagli spagnoli ma non sarebbe autorizzato a scendere in campo fino a gennaio, cosa che ha inizialmente fatto tentennare l'attaccante che nell'anno del Mondiale vorrebbe giocare il più possibile. Ma Simeone avrebbe parlato con il calciatore e lo avrebbe convinto ad accettare questa soluzione, con l'Atletico che ora deve fare solamente un'offerta che soddisfi il Chelsea.

I Blues ora sarebbero più tranquilli nel lasciar andar via Diego Costa, ma secondo il Telegraph la cifra richiesta per lui sarebbe di 44 milioni di sterline, circa 50 milioni di euro. Un investimento importante, in particolare per un giocatore non utilizzabile per quasi 6 mesi. Ma l'Atletico Madrid pare disposto a farlo, per accontentare sia il suo allenatore che il giocatore, che da tempo ha detto di volere soltanto tornare al Vicente Calderón.