Il playmaker azzurro ha rotto con Donato Di Campli e, secondo Sportitalia, starebbe pensando all'italo-olandese. E la Juventus può tornare a sognare il grande colpo

un'ora fa di Paolo Cola

Si può accusare Mino Raiola di tante cose, ma di certo non di avere poco fiuto, tanto per i talenti quanto per gli affari. Per lui questa non è stata un'estate semplice, la storia del rinnovo di Gigio Donnarumma con il Milan non può che essere archiviata come una netta sconfitta diplomatica. Ma Mino non è tipo che ama piangersi addosso, e dopo aver raggruzzolato la solita commissione-monstre per la cessione di Romelu Lukaku al Manchester United, ora ha messo gli occhi su Marco Verratti. Il playmaker azzurro è l'uomo ideale per Raiola: è un fuoriclasse, è ambito dai club più danarosi, è intenzionato a cambiare aria al più presto. Insomma, amore vero.

Secondo quanto riportato dai colleghi di Sportitalia, tra Verratti e il suo attuale agente, Donato Di Campli, è sceso il gelo. Colpa soprattutto delle dichiarazioni incendiarie di quest'ultimo, che hanno irritato il Paris Saint-Germain e messo in forte imbarazzo il suo assistito, stretto a tenaglia tra la tentazione di rispondere alla chiamata del Barcellona e la volontà di non andare alla guerra con il club che lo paga lautamente e che lo ha sempre coccolato. Dopo l'ennesima sparata del suo procuratore ("Il PSG è una prigione per Verratti"), il centrocampista ha preso in mano la situazione, dissociandosi dal pensiero di Di Campli e scusandosi pubblicamente con il suo club. Ma ora il rapporto tra i due è sfilacciato, e lo stesso PSG avrebbe fatto sapere al giocatore che sarebbe gradito un cambio di agente. Ed è in questa fessura che si può infilare Mino Raiola.

Verratti da Raiola fa felice la Juventus

Naturalmente, Al-Khelaifi rischia di cadere dalla padella alla proverbiale brace. I rapporti con Raiola sono molto buoni, certo, come testimoniano Zlatan Ibrahimovic e Maxwell, ma anche Matuidi, Sirigu e Areola, tutti assistiti dell'italo-olandese con un passato o un presente nella ville lumiere. Ma se c'è qualcosa in cui Mino è davvero bravo, questa è strappare i campioni dalle squadre di appartenenza e dirottarli altrove. Se Verratti sceglie un nuovo agente, quell'agente, non è per piantare le tende a Parigi.

L'ipotetico matrimonio tra Marco Verratti e Mino Raiola, peraltro, farebbe ben poco felice anche il Barcellona, club con il quale l'agente ha una relazione complicata - diciamo inesistente - sin dai tempi della rottura con Ibra. A sorridere, invece, sarebbe la Juventus: Verratti è il suo obiettivo sommerso sin dall'anno scorso, e Raiola potrebbe essere lo strumento ideale per raggiungere l'obiettivo.