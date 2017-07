Il difensore della Nazionale non vorrebbe rinunciare al numero che indossa dai tempi di Bari. Ma il 19 è stato già assegnato al centrocampista ivoriano.

Neanche il tempo di aggregarsi ai suoi nuovi compagni di squadra, che Bonucci è già protagonista di un curioso caso. Al suo arrivo, il difensore della Nazionale italiana avrebbe infatti richiesto al Milan di indossare la maglietta con il numero 19, a cui è affezionato sin da quando giocava nel Bari.

Ma quel numero sembra essere già stato assegnato a un altro dei nuovi acquisti del calciomercato rossonero, cioè Franck Kessie. Anche il centrocampista ivoriano sarebbe particolarmente legato al 19 e sembrerebbe non volerlo lasciare a nessuno, neanche ad un big come Bonucci.

Nell'amichevole fra Milan e Borussia Dortmund, Kessie è sceso in campo con il 19 sulle spalle, nonostante fosse annunciato con il 14, e ora ci sarà da vedere se dopo l'arrivo in squadra di Bonucci che è arrivato in Cina in queste ore, l'ex centrale difensivo della Juventus riavrà il numero a cui è tanto attaccato.

Il numero 19 ha una valenza affettiva particolare per Kessie, non essendo solo il giorno del suo compleanno ma anche la data in cui suo padre è scomparso. Per questo l'ex giocatore dell'Atalanta sarebbe restio all'ipotesi di lasciarlo a qualcun altro. Ma pare che l'ivoriano e Bonucci si siano già parlati per chiarire questo piccolo dilemma.

Dal canto suo, il Milan preferirebbe che il 19 tornasse sulle spalle di Bonucci, che è legato a quella maglia da molto tempo e ha lanciato anche l'hashtag #LB19 sul suo profilo Twitter. I rossoneri sanno che la nuova casacca di Bonucci sarà una delle più richieste dai tifosi. Per questo la società potrebbe voler puntare sul mantenimento del suo numero storico, anche per ragioni di marketing.