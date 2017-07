L'attaccante del Real Madrid è sempre più vicino alla squadra londinese pronta a pagarlo 70 milioni di euro. I rossoneri ora punteranno su Belotti o Kalinic.

un'ora fa di Daniele Minuti

Il Milan perde uno dei suoi obiettivi di calciomercato nel ruolo di centravanti. Pare infatti che il Chelsea sia sempre più vicino a perfezionare l'acquisto di Alvaro Morata dal Real Madrid. L'attaccante spagnolo lascerebbe così i Blancos dopo soltanto una stagione in cui ha però vinto sia la Liga che la Champions League.

Negli ultimi giorni, la possibilità che Morata potesse accettare la corte del Milan sembrava sempre più concreta, in particolare dopo che il suo trasferimento al Manchester United era sfumato. Ora però pare che l'ex juventino abbia scelto definitivamente di andare a giocare in Inghilterra proprio alla corte dell'allenatore che lo volle alla Juventus, Antonio Conte.

Il Chelsea cercava da tempo sul calciomercato un centravanti per sostituire il partente Diego Costa. L'obiettivo più concreto sembrava essere Romelu Lukaku, passato però allo United e quindi la società di Abramovich ha virato con decisione sul numero 21 dei campioni d'Europa.

Calciomercato Milan: Morata verso il Chelsea

Morata dovrebbe andare al Chelsea

Pochi giorni fa, l'amministratore delegato rossonero Marco Fassone aveva parlato dei nomi che si facevano per l'attacco, cioè Aubameyang, Morata e Belotti, dicendo che sarebbe stato bello vedere uno di questi 3 centravanti al Milan. Ma ieri il Borussia Dortmund ha tolto dal mercato Aubameyang e oggi è arrivata la notizia del'accordo fra Real Madrid e Chelsea per Morata. Sky Sport riporta come l'intesa fra le due società sia sempre più vicina, con i Blues pronti a pagare lo spagnolo 70 milioni di euro.

Dopo aver ceduto Morata e Danilo, che è a un passo dal Manchester City per 30 milioni più 5 di bonus, i Blancos potrebbero voler fare un grande colpo di calciomercato e dare l'assalto al Monaco per Mbappé, sogno di Florentino Perez. Il Milan invece dovrebbe ora puntare su Belotti per il ruolo di centravanti e nel caso le richieste di Cairo continuassero ad essere ritenute troppo elevate, i rossoneri potrebbero ripiegare su Kalinic, da tempo bloccato da Fassone e Mirabelli.