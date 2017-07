La Juventus ieri lo ha scaricato per motivi di salute, ma ora su Schick è forte l'interessamento dell'Inter che avrebbe già trovato l'accordo con la Sampdoria.

0 condivisioni 0 stelle

39 minuti fa di Elmar Bergonzini

Come se fosse una festa di compleanno. Il calciomercato riserva sempre una valanga di sorprese. Alcune gradite, altre sconvolgenti. Ma d’altronde non tutti i regali possono piacere. Ieri Patrik Schick era sotto shock. La Juventus lo ha scaricato. L’affare sembrava fatto ormai da quasi un mese. Ma il ceco non ha superato le visite mediche.

Eppure Juventus e Sampdoria non si sono mai accordati sulla diagnosi per Schick. Per i bianconeri il giocatore non è idoneo, e il contratto, già firmato, da 30,5 milioni di euro in lega non verrà depositato. Trattativa di calciomercato saltata quindi. Sorpresa sgradita. Sgraditissima. Ma nel giro di poche ore tutto è cambiato ancora.

Perché ora il giocatore sembra vicinissimo all’Inter. Sorpresa gradita. Graditissima. Stando a quanto riportato da Sky Sport, la trattativa è nel vivo. Al punto che i nerazzurri avrebbero trovato l’accordo con la Sampdoria a una cifra leggermente più bassa rispetto a quella che avrebbe pagato la Juventus.

Vota anche tu! La Juventus ha fatto bene a scaricare Schick Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No La Juventus ha fatto bene a scaricare Schick Condividi



Calciomercato Juventus, l’Inter si inserisce nella trattativa Schick

L’Inter infatti potrebbe chiudere la trattativa pagando 28-29 milioni di euro, girandoli alla società blucerchiata in più di una tranche. A questo punto i nerazzurri dovranno però trovare l’accordo anche con Schick e con il suo procuratore, ma non dovrebbe essere troppo complicato.

Anche perché il giocatore ora ha una voglia matta di dimostrare qualcosa alla Juventus. Da capire però quando l’Inter, eventualmente, chiuderebbe la trattativa di calciomercato. Perché Schick dovrà restare fermo fra i 30 e i 40 giorni. Ferrero, presidente dei blucerchiati, ha confermato la trattativa a modo suo:

Schick sta benissimo l’Inter ancora meglio.

Appena 24 ore fa Schick sembrava destinato alla Juventus, ora potrebbe finire all’Inter. Ma d’altronde il calciomercato è un po’ come una grande festa di compleanno. Riserva sempre una valanga di sorprese. Alcune gradite, altre meno.