Alvaro Morata è un nuovo calciatore del Chelsea: il trasferimento dalla Spagna all'Inghilterra dell'ormai ex attaccante del Real Madrid è un affare definito. A darne notizia il club di Londra attraverso un comunicato ufficiale: Morata, classe 1992, sarà sottoposto nelle prossime ore alle visite mediche di rito e si aggregherà poi al club allenato da Antonio Conte.

Morata, fresco di vittoria di Liga e Champions League con il Real nella stagione 2016/2017, sarà il sostituto di Diego Costa, scaricato da Conte a fine anno e protagonista di una querelle a distanza con l'allenatore italiano. 20 reti in 43 presenze stagionali, delle quali appena 18 da titolare, sono state sufficienti per farne uno degli attaccanti più contesi sulla scena del calciomercato internazionale: prima che la spuntasse il Chelsea, a cercarlo erano stati Manchester United e Milan.

Non sono ancora note le cifre del trasferimento, che dovrebbe portare nelle casse madrilene l'equivalente di circa 85 milioni di euro. A separare Morata dall'approdo ufficiale nelle fila dei Blues sono solo le visite mediche.

We have agreed terms with Real Madrid for the transfer of Alvaro Morata...https://t.co/uuenBgcPH2