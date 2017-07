Il matrimonio fra il Chelsea e Antonio Conte è destinato a continuare ancora molto a lungo. Nonostante le voci di queste settimane che parlavano di un malumore dell'allenatore italiano nei confronti della sua dirigenza per alcune divergenze sul calciomercato, è arrivato l'annuncio ufficiale del suo rinnovo coi Blues.

Il comunicato della società londinese rivela che l'ex CT della Nazionale azzurra ha prolungato il suo contratto fino al 2021 e che nel suo staff ci saranno due nuove aggiunte: Paolo Vanoli come assistente allenatore e Davide Mazzotta con il ruolo di player analyst.

Oltre al rinnovo, Conte ha firmato anche un adeguamento del suo ingaggio che salirà a 11 milioni di sterline a stagione, circa 12,5 milioni di euro. L'allenatore si è detto felice della buona chiusura della trattativa e di voler lavorare duramente per il bene della sua squadra.

Announcing a new deal for Antonio Conte! 📝 https://t.co/wmb32X46G6

Il rapporto fra Conte e il Chelsea sembrava essersi incrinato all'inizio di questa sessione di calciomercato: il caso della cessione di Diego Costa e i problemi nella campagna acquisti dei Blues, in particolare lo "scippo" di Romelu Lukaku da parte del Manchester United, sembravano aver portato del gelo fra l'allenatore e la società, tanto che si era parlato anche di possibili dimissioni da parte sua.

Il club londinese però ha voluto confermare la sua fiducia nell'ex tecnico della Juventus e con il rinnovo annunciato nella serata di ieri, hanno ribadito che l'intenzione di entrambe le parti è quella di continuare a vincere insieme. Nel comunicato, si legge anche il commento di Conte al prolungamento del suo contratto.

Sono molto felice di aver rinnovato il mio contratto con il Chelsea. Nel primo anno abbiamo lavorato per realizzare qualcosa di straordinario, ora dobbiamo farlo ancora più duramente per rimanere in alto.