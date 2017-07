Liang XiaDong è un tifoso cinese del Bayern Monaco che ha fondato un fan club ufficiale a Shanghai. Ed è nata anche una squadra.

5 ore fa di Elmar Bergonzini

Più di un Fan Club. Più di un gruppo di tifosi. Sono degli emulatori. Liang XiaDong è un grande appassionato di calcio tedesco e, di conseguenza, del Bayern Monaco. Al punto che ha creato una squadra che potesse ripercorrerne le orme. Certo, con le dovute differenze, ma quando scendono in campo loro un po’ bavaresi si sentono.

Nel 2015 Liang XiaDong ha deciso di fondare il Bayern Fans Home, che ha sede a Shanghai. Sono 60 i membri del gruppo. I tifosi cercano di incontrarsi il più spesso possibile, non soltanto per vedere le partite del Bayern Monaco, ma anche per discutere delle ultime notizie che arrivano direttamente dalla Germania.

Ma non solo. Perché i ragazzi che fanno parte del gruppo cinese dedicato al Bayern Monaco hanno anche creato una squadra di calcio che ovviamente si ispira in tutto e per tutto ai bavaresi. Al punto che giocano perfino con la maglia ufficiale del club campione di Germania. Certo, partecipano a tornei amatoriali, ma provano sensazioni uniche.

A riportare esattamente la cronistoria de club fondato da Liang XiaDong, però, è nata prima la squadra di calcio che non il gruppo di sostenitori ufficiali.

Dopo il mondiale del 2010 abbiamo fondato la squadra. Abbiamo un logo nostro, ma le maglie sono quelle ufficiali. Io gioco dietro a destra e sono capitano. Proprio come Lahm. Ogni sabato giochiamo, proprio come il Bayern Monaco. Insomma, i punti in comune sono tanti.

E la passione di Liang per il Bayern Monaco ormai è anche piuttosto datata:

Sono diventato un loro tifoso perché nel 1990 mi sono innamorato della Germania, e dato che il club più famoso lì è il Bayern...

