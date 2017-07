L'australiano esulta sul traguardo di Romans-sur-Isère. Tappa movimentata con salite e tanto vento. La maglia gialla controlla, Aru a ruota. E da domani si fa sul serio.

16 minuti fa di Francesco Bizzarri

Un piccolo assaggio di Alpi prima di fare sul serio al Tour de France. Si sale poco per concedere una delle ultime possibilità ai velocisti. Ma è il vento ad essere protagonista negli ultimi chilometri. Sul traguardo vince in volata Michael Matthews. Tappa dura, non sottovalutata dai big. Froome controlla, Aru c'è. Salta Daniel Martin. E ora arrivano le montagne vere.

Victoire serré de @blingmatthews !! / M. Matthews takes the win ! #TDF2017 pic.twitter.com/12DIcXVLb1 — Le Tour de France (@LeTour) July 18, 2017

Tour de France, velocisti in panne

La sedicesima tappa del Tour de France, di 165 chilometri, è strana. Movimentata nella prima parte, pianeggiante nel finale. I velocisti sono quasi tutti lì, ma non Marcel Kittel, Bouhanni e Groenewegen. Le salite, anche se non difficili, fanno male. Allo scollinamento del Col du Rouvey (2° Gpm della giornata) il gruppetto ha più di 2’’ di ritardo. Difficile ormai rientrare nei giochi per la vittoria finale.

Beaucoup de dégâts, Kittel distancé / Kittel dropped with many riders #TDF2017 pic.twitter.com/rd0rmiB3pB — Le Tour de France (@LeTour) July 18, 2017

Ma il bello arriva dopo, perché pure la pianura fa paura. Raffiche di vento sono lì ad attendere il gruppo, pronte a spezzarlo. E a sorpresa, con un grande lavoro, ai -50 km dall'arrivo rientra Bouhanni.

Exploit de Nacer Bouhanni qui parvient à rentrer sur le peloton / Great performance by Bouhanni, back in the peloton #TDF2017 pic.twitter.com/jIyWId1m4j — Le Tour de France (@LeTour) July 18, 2017

Finale 'a vela'

Vento forte negli ultimi 20 chilometri, un problema per i corridori, i big si mettono davanti evitando pericoli. La Sky si apre a 'ventaglio' sfruttando il vento. Aru non perde la ruota, serve concentrazione, la sua squadra invece esplode subito. Dietro ci rimangono Daniel Martin, big e 5° nella Generale e Alberto Contador.

Le coup de force des Sky ! / Sky pushes up the pace! #TDF2017 pic.twitter.com/tPkvU8D3lE — Le Tour de France (@LeTour) July 18, 2017

Due km all'arrivo, scatta Bennati. Azione da solista che si spegne ai -500m. Sul traguardo di Romans-sur-Isere vince Michael Matthews. Una volata a tre, beffati Degenkolb e Boassen Hagen. Rischi finiti, domani si sale davvero e si decide il Tour de France.