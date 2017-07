Il fuoriclasse portoghese ha annunciato che diventerà padre per la quarta volta: la modella spagnola Georgina Rodriguez è in dolce attesa.

3 ore fa

Indiscrezioni confermate: Cristiano Ronaldo diventerà ancora una volta padre. Dopo Cristiano Ronaldo Jr, Mateo ed Eva (questi ultimi due nati da madre surrogata), il fuoriclasse portoghese ha annunciato a El Mundo che la compagna Georgina Rodriguez è in dolce attesa: sarà il primo figlio nato dal legame con la modella spagnola.

Erano settimane che si rincorrevano voci su una presunta gravidanza, ora non ci sono più dubbi. "Sei felice del bambino in arrivo?", gli hanno chiesto. "Sì, molto", ha risposto Cristiano Ronaldo che è in vacanza a Ibiza. E sui gemelli Mateo ed Eva ha detto: "Sono molto belli e sereni. Se gli cambio il pannolino? Ci provo, ma non ci riesco molto bene".

Di tempo per fare pratica ne avrà eccome, il pancino della sua compagna si vede appena.