Calciomercato Roma: è fatta per Defrel, al Sassuolo 20 milioni

I giallorossi piazzano un colpo: in attacco arriva Gregoire Defrel. Al Sassuolo vanno 5 milioni per il prestito oneroso e 15 per l'obbligo di riscatto.

2 ore fa

Esaudito il desiderio di Eusebio Di Francesco: la Roma ha acquistato Gregoire Defrel dal Sassuolo. La fumata bianca è arrivata dopo giorni di trattative, l'attaccante francese sbarca nella Capitale in prestito oneroso per 5 milioni di euro più 15 milioni per l'obbligo di riscatto. Il ds giallorosso Monchi ha accelerato dopo l'incontro con l’agente del giocatore Pocetta, regalando ad Eusebio Di Francesco il vice Dzeko tanto desiderato. Ora gli sforzi dell'ex dirigente del Siviglia si sposteranno sull'esterno offensivo. Il nome forte è quello di Riyad Mahrez, giocatore del Leicester dei miracoli di Claudio Ranieri. Le Foxes chiedono però 35 milioni di euro, cifra ritenuta esagerata dalla Roma. Che nel mirino ha messo anche Barreca per il ruolo di terzino sinistro: l'offerta dei giallorossi è di 15 milioni bonus compresi, il Torino chiede 18-20 milioni. Fai il quiz

