L'ex centrocampista rossonero, da poco trasferitosi nel capoluogo emiliano, ha elogiato le ambizioni e il progetto del suo nuovo club e si è detto fiducioso per il futuro.

3 ore fa di Andrea Pettinello

Un bilancio di 109 presenze raccolte in 4 anni. Sicuramente non il giocatore più forte della storia del club, ma un ragazzo che ha saputo farsi apprezzare da tutti, tifosi in primis, per il suo impegno e la sua dedizione ogni qualvolta veniva chiamato in causa, che fosse per 90 minuti o anche solo per uno spezzone di partita.

Andrea Poli e il Milan si sono detti addio. I rossoneri, decisi a sviluppare nell'immediato il loro nuovo progetto, oltre ai tanti acquisti si sono già mossi per rifocillare le casse del club con qualche cessione importante. Da Lapadula a Kucka, passando appunto per Poli e le partenze ormai certe di Bacca e De Sciglio. Il club ha deciso di far spazio ai nuovi arrivati, rinunciando a giocatori che in questi anni di transizione si sono rivelati pedine fondamentali.

Poli in particolare è sempre stato applaudito e acclamato dal popolo rossonero che, nonostante riconoscesse qualche suo limite tecnico, lo ha sempre visto dare il 100% quando veniva schierato. Un rapporto basato sul rispetto reciproco.

Poli elogia il Bologna: "Qui c'è grande ambizione"

In una delle sue prime interviste da giocatore del Bologna, Poli ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto a trasferirsi nel capoluogo emiliano e le differenze tra due realtà apparentemente molto distanti tra loro come Milan e Bologna.

Sono felice di essere qui e per il modo in cui sono stato accolto, per la capacità della società e dei miei compagni di farmi sentire subito importante. Questa è una squadra molto giovane con alle spalle un club solido e ambizioso. Si lavora giorno per giorno per migliorare, i margini di espansione sono ampi. Il Bologna, in questo momento, non ha nulla da invidiare al Milan.

Nel corso dell'intervista Poli è poi tornato a parlare dei suoi ultimi anni in rossonero e soprattutto del suo futuro che tra la nazionale e il Bologna potrebbe riservagli più di qualche soddisfazione.