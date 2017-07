Il portiere spagnolo non ha ancora rinnovato con i partenopei e Guardiola lo vorrebbe in Inghilterra. Il City offre 3 milioni, il Napoli ne vorrebbe almeno 5.

170 condivisioni 4 stelle

2 ore fa di Daniele Minuti

La trattativa che ha impegnato maggiormente la dirigenza del Napoli in questo calciomercato è sicuramente quella riguardante il rinnovo di contratto di Pepe Reina. De Laurentiis e Giuntoli hanno più volte dichiarato di puntare anche per l'anno prossimo sul portiere spagnolo ma l'accordo fra le due parti non è stato ancora trovato.

Gli incontri fra l'entourage del giocatore e la società fino ad ora non hanno portato all'intesa definitiva e i continui rinvii cominciano a far sorgere qualche dubbio sulla buona riuscita dell'affare. Per questo l'ex portiere di Bayern Monaco e Liverpool sta facendo altre valutazioni sul suo futuro.

Dai media inglesi arriva oggi la notizia di un interesse per lui da parte del Manchester City. Guardiola vorrebbe l'estremo difensore per avere un profilo di esperienza da affiancare al giovane Ederson e i contatti con il Napoli sarebbero già stati avviati.

Calciomercato Napoli, il Manchester City vuole Reina

Reina non ha ancora rinnovato col Napoli

È il Telegraph a svelare l'intenzione del Manchester City di riportare Reina in Inghilterra. La prima offerta dei Citizens sarebbe di circa 3 milioni di euro, ma il Napoli, che sta comunque ancora provando a rinnovare il contratto dello spagnolo, ne vorrebbe almeno 5. La distanza c'è ma non è incolmabile, con il giocatore che accetterebbe di buon grado la destinazione.

Guardiola ha deciso che Claudio Bravo non rientra più nei suoi piani e ha bisogno di un altro portiere che possa fare la riserva ad Ederson, colpo di calciomercato del City pagato circa 40 milioni di euro. Il brasiliano sarà senza dubbio il titolare ma l'ex allenatore del Barcellona si sentirebbe più sicuro avendo un sostituto affidabile in rosa.

La palla ora passa alla dirigenza partenopea: De Laurentiis e Giuntoli hanno lanciato più volte segnali verso il loro portiere e l'accordo per il rinnovo di contratto sembrava solamente questione di tempo. Ma un'offerta da una squadra così importante potrebbe cambiare le carte in tavola e sollevare dubbi nella testa di Reina, che ora potrebbe avere la tentazione di lasciare Napoli in questa sessione di calciomercato e non in quella del 2018.