Dal Gemelli parlano di un'infiammazione: niente carriera a rischio ma serve uno stop precauzionale. I bianconeri proveranno a cambiare la formula dell'affare: oggi l'incontro.

12 minuti fa di Francesco Bizzarri

Giacca blu, camicia bianca, tanti sorrisi. Era il 22 giugno, il primo giorno in casa Juventus per Patrik Schick. Il grande colpo del calciomercato bianconero si è ora inceppato. Le visite mediche al J-Medical hanno mostrato dei problemi. E quelle ulteriori svolte al Gemelli di Roma parlano di un’infiammazione cardiaca (non un'aritmia come era trapelato inizialmente). Nulla di grave, ma basta per far cambiare le condizioni dell’accordo.

Da Torino sono pronti a ridiscutere la trattativa con la Sampdoria. Ieri patron Ferrero tuonava contro certe ipotesi. Di fatto però l’affare non è affatto chiuso, i due club si ritroveranno intorno ad un tavolo per parlarne.

La Juventus aspetta, nelle prossime ore ci sarà l’incontro. Uno piccolo stop nel calciomercato bianconero che non ha evitato che la società piazzasse altri colpi. Adesso però va affrontata la situazione Schick.

L’esito dei nuovi controlli ha evidenziato un'infiammazione: nessuna operazione in vista, la sua carriera non è a rischio. L’attaccante però dovrà stare fermo a scopo precauzionale. Dunque? La Juventus non ci sta, vuole cautelarsi. Chiederà alla Sampdoria di riformulare l’accordo e stracciare quello precedente: cessione a titolo definitivo per 30,5 milioni di euro. Ferrero è contrariato, minaccia di far saltare tutto e di vendere il gioiello ceco a uno degli altri 4 club interessati. Questo è il calciomercato: senza l’ufficialità le trattative non sono mai chiuse. Si aspetta la fine della telenovela.