È l'indiscrezione che ha scatenato i media e i tifosi inglesi: i Blues sognano di regalare il Kun a Conte. Ma le intenzioni dei Citizens sembrano ben altre.

un'ora fa di Stefano Fiori

Cosa succederebbe se Sergio Aguero lasciasse davvero il Manchester City per vestire la maglia del Chelsea? Se lo stanno chiedendo, tra il serio e l'ironico, media e tifosi inglesi. Segno che l'indiscrezione di calciomercato ha già conquistato il dibattito calcistico Oltremanica e non solo. Naturale, davanti a uno scenario del genere: i Blues sarebbero pronti a lanciarsi all'assalto del Kun, individuato come il colpo ideale per regalare ad Antonio Conte il super attaccante tanto desiderato.

Lukaku ha scelto il Manchester United? Il Real Madrid chiede un'enormità per Morata e lo stesso fa il Torino con Belotti? Per Aubameyang non sono stati fatti ancora passi avanti? Bene, devono aver pensato dalle parti di Stamford Bridge, perché non tentare la carta del fuoriclasse argentino?

È una voce che ha cominciato ad acquisire sostanza dopo le prime conferme della stampa britannica e di Sky Sports UK. Non solo: Pep Guardiola non s'incatenerebbe ai cancelli dell'Etihad Stadium se dovesse partire Aguero. Questa la ricostruzione della pazza idea del Chelsea e di una suggestione che, se divenisse realtà, sarebbe in grado di sconvolgere il calciomercato in Premier League. Il domino ideale è già sul tavolo: la cessione del Kun aprirebbe le porte ai tentativi del Manchester City per Alexis Sanchez.

Calciomercato, Chelsea su Aguero: la risposta del Manchester City

In tutto questo c'è un "però" grande come l'ambizione di Conte di rimpiazzare finalmente il separato in casa Diego Costa: i Citizens non avrebbero alcuna intenzione di privarsi del Kun. Nonostante le congetture sul fatto che Gabriel Jesus sia destinato ormai a diventare l'attaccante principe di Guardiola. Ne è convinto, tra gli altri, il Daily Mail. Una sicurezza che affonda le radici nelle parole, tutt'altro che remote, di Khaldoon Al Mubarek.

A fine maggio, il numero uno del City non utilizzò certo giri di parole per smentire le voci sul possibile addio del classe '88:

Ho letto di un sacco di speculazioni su questo, è ridicolo. Sergio Aguero è uno dei giocatori più forti del mondo. Siamo una squadra che punta a vincere ogni competizione che affronta. Poter contare su uno come lui in squadra è obbligatorio. Non ci sono mai stati dubbi su questo.

Di certo la situazione non può essere cambiata così radicalmente in meno di due mesi. A meno che non sia lo stesso giocatore ad aver manifestato la volontà di cambiare aria dopo sei stagioni. I rapporti tra lui e il suo staff, da una parte, e il Manchester City e Guardiola, dall'altra, non sembrano però essere in discussione.

In ogni caso, gli Sky Blues continuano a monitorare Alexis Sanchez. Soprattutto dopo che il Bayern Monaco si è chiamato fuori dalla corsa al cileno. Lo stesso ex Barcellona era rientrato a un certo punto anche tra gli obiettivi possibili del Chelsea. Il calciomercato dei Blues, del resto, ruota tutto attorno alla stella a cui affidare l'attacco dei campioni d'Inghilterra. Intanto i petali della margherita in mano a Conte diminuiscono ogni giorno di più...