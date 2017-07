A Los Angeles, dopo l'amichevole vinta contro i Galaxy, i Red Devils protagonisti di incontri mondani: presenti la top model e il cast della nota serie televisiva.

55 minuti fa di Luca Guerra

Parata di stelle a Los Angeles, dove il Manchester United ha sconfitto in amichevole i padroni di casa dei Galaxy per 5-2 grazie ai centri di Rashford (2), Fellaini, Mkhytarian e Martial: nella serata successiva al test, i Red Devils sono stati protagonisti di un evento targato Adidas, sponsor tecnico dello United, con altre celebrità del mondo della moda e dello spettacolo.

Le immagini dell’incontro, diffuse anche dal canale Twitter dello United, hanno svelato i partecipanti: tra questi la top model statunitense Emily Ratajkowski, protagonista di selfie e scatti con alcuni calciatori della rosa a disposizione di José Mourinho, da Juan Mata a David De Gea fino ad Ander Herrera.

La febbre da foto-ricordo si è però estesa anche all’allenatore portoghese e ad alcune stelle del Manchester United come Paul Pogba in occasione dell’incontro con alcuni componenti del cast di Game of Thrones, la serie televisiva in onda negli Stati Uniti dal 2011 ai nastri di partenza della settima stagione, capace di coinvolgere milioni di telespettatori in tutto il mondo. Joe Dempsey e John Bradley-West, due dei protagonisti dei maggiori successi nella storia recente della tv, hanno visitato il centro di allenamento del club inglese, nei campi da gioco della UCLA, l’Università della California.

Straight from the stadium to the street - Manchester United and @adidasfootball light up Hollywood.#HereToCreate pic.twitter.com/4GWEq2x1MQ — Manchester United (@ManUtd) July 16, 2017

Manchester United, Game of Thrones sbarca a Los Angeles

Un’incursione nell’area del campo di allenamento, quella di Joe Dempsey e John Bradley-West, accolta con il sorriso da Pogba e compagni. Bradley-West ha reso felici anche i tifosi dello Manchester United, indossando la nuova maglia del club e dichiarando assoluta fedeltà ai Red Devils, unendosi alla lunga lista di tifosi celebri del club.

Bradley-West e Dempsey hanno anche avuto la possibilità di tenere tra le mani il trofeo della Europa League, conquistato dal Manchester United grazie alla vittoria dello scorso maggio sull’Ajax nella finale di Stoccolma.

Copyright John Peters Los Angeles, i calciatori del Manchester United in posa con l'attore John Bradley-West

Nella celebre serie televisiva fantasy John Bradley-West interpreta il ruolo di Samwell Tarly, un guardiano della notte dal cuore grande, mentre Joe Dempsey è Gendry, un coraggioso fabbro apprendista. Energia, coraggio e generosità: elementi imprescindibili in casa United per la prossima stagione, con gli uomini di Mourinho chiamati a migliorare il sesto posto ottenuto nell'ultima Premier League e a confermarsi ad alti livelli anche in Champions League. Un processo di maturazione che andrà confermato a partire dalle prossime sfide amichevoli in programma negli Usa per l’International Champions Cup 2017: Lukaku e compagni sfideranno tra il 20 e il 26 luglio Manchester City, Real Madrid e Barcellona.

🔝👌🏼#SamTarly #Gendry #gameofthrones A post shared by David De Gea (@d_degeaofficial) on Jul 16, 2017 at 10:34pm PDT