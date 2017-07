Appesa fuori dall'Artemio Franchi una scritta molto cruda nei confronti del numero 10 viola, a un passo dal trasferimento alla Juventus.

di Marco Ercole

Non che ci fossero parecchi dubbi al riguardo, ma se qualcuno ancora avesse avuto qualche perplessità su quale potesse essere la reazione dei tifosi della Fiorentina riguardo il sempre più vicino trasferimento alla Juventus di Bernardeschi, adesso avrà certamente le idee più chiare.

Già, perché non sono certo passate inosservate le parole di apprezzamento sull'interesse della Juventus rilasciate dal numero dieci viola la scorsa settimana alla Gazzetta dello Sport:

Vado in ritiro con la Fiorentina, credo. La Juventus? Non so. Io sono sereno. E non ho fretta. Ho sempre pensato che ognuno debba fare il suo mestiere. Io ho fatto il mio, cioè cercare di giocare bene. Adesso tocca al mio procuratore e alle società. Non mi intrometto. Ripeto, sono tranquillo e non ho fretta. Ma a chi non piacerebbe giocare nella Juventus?

Tanto basta per accendere gli animi dei tifosi bianconeri, pronti a rubare un altro numero dieci ai viola come accaduto in passato con Roberto Baggio, e allo stesso tempo per scaldare quelli della Fiorentina, che ovviamente vedono come un tradimento le parole di Bernardeschi.

E non hanno aspettato troppo tempo per farglielo capire. Lo testimonia lo striscione esposto fuori dallo stadio Artemio Franchi, che parafrasando la sua precedente dichiarazione non lascia spazio a interpretazioni:

A chi non piacerebbe sputarti in faccia... Bernardeschi gobbo di me**a.

Il giocatore si sta ancora godendo le sue vacanze, in attesa di comunicazioni e di una rapida conclusione dell'operazione tra Juventus e Fiorentina. Per quanto riguarda i tifosi viola, invece, loro hanno già tratto le loro conclusioni: per loro Bernardeschi è già un ex.