39 minuti fa

Colpo di scena nel calciomercato. L'Osasuna ha ufficialmente annunciato di aver trovato un accordo per la cessione Alex Berenguer al Torino per una cifra pari a 5.5 milioni di euro più bonus: un milione legato al rendimento dei granata e un altro milione e mezzo nel caso in cui venisse ceduto all'Athletic Bilbao.

Beffato quindi il Napoli che era molto vicino all'acquisto dell'esterno spagnolo classe 1995, in scadenza nel 2018. L'operazione è stata possibile grazie al rifiuto da parte di Berenguer della percentuale del 15% che gli spettava per il trasferimento.