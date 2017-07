Una piccola percentuale dei 38 milioni incassati dalla Roma per la cessione di Rudiger vanno nelle casse di tre club berlinesi. Verrà costruito un settore giovanile.

3 ore fa di Elmar Bergonzini

Come vincere alla lotteria, senza neanche comprare il biglietto. Impossibile? Non nel calcio moderno. La cessione di Antonio Rudiger rende ricchi tre club di Berlino. Si tratta dell’ Hertha 03 Zehlendorf, NSF Gropiusstadt e del SV Tasmania. Il difensore tedesco, in passato, ha giocato nel loro settore giovanile e per questo le società incassano un premio di formazione.

La situazione, in parole povere, è la seguente: Se un giocatore, entro i 15 anni di età, passa una stagione in un determinato settore giovanile, questo incassa lo 0,25% della cifra che sul calciomercato verrà spesa per lui. Se passa più di un anno si sale allo 0,5%. L’Hertha 03 Zehlendorf incassa quindi 190mila euro, gli altri due club 95 mila a testa.

Non male, anche perché parliamo di società che oggi sono dilettantistiche e che hanno fatturati molto umili. Per questo, grazie ai soldi incassati dalla percentuale dell’operazione di calciomercato fra la Roma e il Chelsea per il trasferimento di Rudiger, si possono avviare progetti interessanti che riguardano anche i bambini.

Come detto fra i tre il club a guadagnare di più dalla cessione di Rudiger al Chelsea è l’Hertha 03 Zehlendorf. Il difensore tedesco giocò lì per circa due anni prima di passare al Borussia Dortmund. Un dirigente del club ha spiegato:

Il nostro fatturato è di 600mila euro. I soldi ci fanno comodo. Dobbiamo pagare circa 150mila euro per ristrutturare la sede, il resto dei soldi andrà nel settore giovanile.

Per l’NSF Gropiusstadt, dove Rudiger ha passato un anno della sua vita, i soldi incassati sono quasi un problema.

Il nostro fatturato è di 30mila euro. Ora ne intaschiamo 95mila per quest'operazione. Non sappiamo nemmeno che farci con tutti questi soldi. Al momento non abbiamo un settore giovanile, ora vogliamo crearlo.

Il club infatti da qualche anno ha solo la prima squadra, l'over 32, l'over 50 e l'over 60. Ora, grazie a Rudiger, torneranno ad avere anche un settore giovanile. Perché col calciomercato moderno si può vincere alla lotteria. Perfino senza aver comprato il biglietto…