La società parigina vuole il fenomeno brasiliano e sarebbe intenzionata a pagare interamente i 220 milioni di euro della sua clausola rescissoria.

639 condivisioni 0 stelle

17 lug 2017 di Daniele Minuti

Il Paris Saint-Germain sarebbe pronto a mettere a segno il colpo di calciomercato più clamoroso di sempre. La società parigina ha messo nel mirino Neymar e pur di portarlo in Francia pare disposta a pagare la clausola rescissoria presente nel contratto che lega il brasiliano al Barcellona.

Le due squadre sono state spesso accostate durante questa sessione di calciomercato, principalmente per l’interesse per Verratti da parte dei catalani. Ma ora sarebbe il PSG a voler portar via un pezzo fondamentale per gli spagnoli e per farlo è pronto anche a pagare una cifra mostruosa.

La clausola rescissoria di Neymar è fissata infatti a 220 milioni di euro e la società dello sceicco Nasser Al-Khelaifi avrebbe intenzione di pagarla interamente. Se lo facesse davvero, il Barcellona non avrebbe la possibilità di rifiutare l’offerta e la decisione finale spetterebbe soltanto al giocatore.

Neymar potrebbe lasciare il Barcellona

Il PSG all'assalto di Neymar. E Il Barcellona?

L’indiscrezione arriva dai quotidiani spagnoli Sport e As ed è stata confermata anche in Italia da Sky Sport. La notizia riguarda non soltanto l’offerta del Paris Saint-Germain ma anche l’intenzione di Neymar di lasciare Barcellona, dove il brasiliano starebbe soffrendo la presenza di Leo Messi: finché ci sarà la Pulce, non sarà mai il numero uno nello spogliatoio.

Per questo motivo, Parigi sarebbe una destinazione molto gradita: in Francia, Neymar sarebbe la stella indiscussa, senza dimenticare come per lui sia pronto un contratto con un ingaggio altissimo. Il Paris Saint-Germain avrebbe individuato nel fenomeno brasiliano il colpo di calciomercato adatto per poter finalmente dare l’assalto alla Champions League.

Dopo che il PSG presenterà l’offerta ai catalani, bisognerà capire se il Barcellona e il suo nuovo allenatore Valverde saranno disposti a lasciar partire il loro numero 11, o vorranno rilanciare offrendogli un adeguamento di stipendio per convincerlo a rimanere. In quel caso, a contare sarà solo la volontà del giocatore, che se accettasse di andare in Francia diventerebbe di gran lunga l’acquisto più costoso di sempre.