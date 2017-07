Il tecnico confermerà la rosa dello scorso anno, con Diawara che dovrebbe aver definitivamente scalzato Jorginho e Mertens che resterà centravanti.

3 ore fa di Daniele Minuti

La strategia di calciomercato del Napoli in questa sessione è stata chiara fin da subito: l'intenzione di Giuntoli e De Laurentiis è quella di non perdere nessuno dei pezzi pregiati, confermando la squadra che tanto bene ha fatto nella seconda parte del campionato, intervenendo però anche per rafforzare la rosa in modo da dare a Sarri dei cambi di qualità.

L'obiettivo della società partenopea sembra essere stato raggiunto: le trattative per i rinnovi contrattuali di Reina e Ghoulam sono sempre più vicine alla chiusura e le offerte per giocatori come Koulibaly e Insigne non sono neanche state ascoltate.

L'arrivo di un rinforzo di calciomercato come Ounas e il pieno recupero di Milik danno a Sarri alternative in avanti, anche se pare molto difficile che il tecnico scelga di togliere Mertens dal centro dell'attacco, mentre a centrocampo Zielinski, Diawara e Rog troveranno molto più spazio rispetto all'anno scorso.

Reina e Koulibaly guideranno ancora la difesa del Napoli

Koulibaly sarà ancora il perno della difesa

I rinnovi di contratto di Reina e Ghoulam permetteranno a Sarri di confermare in blocco il reparto difensivo dell'anno scorso. Hysaj e Koulibaly saranno sicuramente i titolari, accanto al senegalese dovrebbe giocare ancora Albiol, anche se Maksimovic spera di essere messo in campo più spesso. Mario Rui sarà un'alternativa a Ghoulam più affidabile rispetto a Strinic, che dovrebbe lasciare Napoli.

Sarri confermerà il 4-3-3 con Diawara regista

Diawara sarà il regista titolare

Il centrocampo dei partenopei vedrà qualche cambiamento rispetto alla scorsa stagione, non negli uomini che compongono il reparto ma in quelli ritenuti titolari. Hamsik era e rimarrà la colonna della mediana ma il ruolo di regista potrebbe passare da Jorginho a Diawara dopo la visibile crescita avuta dal guineano in primavera.

Allan sembra aver perso qualche posizione nelle gerarchie di Sarri, Zielinski è diventato la mezz'ala titolare. Anche Rog si è finalmente inserito pienamente nel gioco del Napoli e avrà molti minuti dopo le difficoltà avute all'inizio del campionato scorso.

Mertens il falso nove, Ounas il jolly arrivato dal calciomercato

Mertens sarà ancora il falso nove del Napoli

Nel campionato 2016/2017 quello del Napoli è stato il miglior attacco. Sarri lo sa e non ha alcuna intenzione di modificare la sua macchina perfetta. Nonostante Milik abbia pienamente recuperato dall'infortunio al ginocchio, Mertens sarà ancora impiegato nel ruolo di falso nove, con Insigne e Callejon inamovibili ai suoi lati.

Il colpo di calciomercato della società di De Laurentiis è, per adesso, rappresentato da Ounas. Il francese è un esterno d'attacco particolarmente duttile e data la sua capacità di giocare su entrambe le fasce, sarà molto utile all'allenatore dei partenopei per permettere ai membri del suo tridente offensivo di riposare nei periodi con molti impegni. Sfumato l'obiettivo Alex Berenguer dell'Osasuna, finito al Torino di Mihajlovic.

Napoli 2017/2018 (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.