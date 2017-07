Calciomercato Milan, Morata è vicino

L'attaccante spagnolo vuole lasciare il Real Madrid: dopo il rifiuto di giugno avrebbe accettato l'approdo a Milano anche grazie alla presenza di Bonucci.

di Daniele Minuti

Il calciomercato del Milan non sembra volersi fermare agli acquisti di Biglia e Bonucci. Ad una campagna acquisti già faraonica, la dirigenza rossonera ha intenzione di aggiungere la proverbiale ciliegina sulla torta, rappresentata da un centravanti di primissima fascia da affiancare al giovane André Silva.

Pochi giorni fa l'amministratore delegato Marco Fassone aveva parlato proprio del possibile rinforzo in attacco e ai giornalisti che avevano fatto i nomi di giocatori del calibro di Aubameyang, Belotti e Morata, aveva risposto che sarebbe stato bello portare a Milano uno dei tre.

La scelta sembra caduta sull'attaccante spagnolo del Real Madrid. L'ex juventino era stato già cercato dal Milan a giugno, ma aveva rifiutato l'offerta, convinto di poter andare al Manchester United. Ma le difficoltà nella trattativa coi Red Devils, il calciomercato condotto dai rossoneri e soprattutto la presenza a Milano del suo ex compagno e amico Leonardo Bonucci sembrano aver convinto il centravanti che ora avrebbe detto sì al trasferimento in Italia.

La notizia arriva dalle pagine della Gazzetta dello Sport, che rivela come la campagna acquisti del Milan abbia fatto cambiare idea a Morata che dopo la finale di Cardiff aveva escluso un suo passaggio in rossonero in un'intervista. Il progetto della società e il rafforzamento della squadra avrebbero convinto l'attaccante spagnolo anche a rinunciare a giocare la Champions League nella prossima stagione.

L'accordo con il giocatore sembra essere arrivato per un ingaggio di addirittura 10 milioni netti a stagione, che renderebbero l'ex juventino il giocatore più pagato di tutto il campionato. Ora il Milan dovrà trattare con il Real Madrid che chiede per lui ancora una cifra che si aggira attorno ai 90 milioni di euro. Ma la volontà di Morata in questa occasione potrebbe ammorbidire le pretese dei Blancos, dato che lo spagnolo non andrebbe a rafforzare una diretta concorrente per la Champions League.

Morata starebbe spingendo per andare a Milano anche per motivi personali: in rossonero ritroverebbe il suo amico Bonucci e sua moglie Alice Campello vorrebbe tornare in Italia dove si è trovata molto bene nel biennio juventino. Fassone e Mirabelli quindi sono pronti a portare l'affondo decisivo per Morata: sarebbe il botto finale di una campagna di calciomercato che verrà ricordata per molto tempo dai tifosi del Milan.