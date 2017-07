Il brasiliano parla nella conferenza stampa di presentazione: "La Juve è una grande squadra. Appena avuta l'opportunità di giocarci, non ho avuto dubbi".

23 minuti fa di Daniele Minuti

Douglas Costa si presenta ai tifosi della Juventus e mette subito in chiaro di essere a Torino perché vuole aiutare la squadra a vincere la Champions League. L'ex giocatore del Bayern Monaco è il grande colpo di calciomercato dei Campioni d'Italia, parlando in conferenza stampa si è detto molto emozionato di entrare a far parte della storia della società bianconera.

Arrivato per 6 milioni di euro di prestito, con un riscatto fissato a 40, l'esterno brasiliano ha spiegato il motivo per cui ha deciso di lasciare la Germania e di approdare in Italia, dicendo però di non avere avuto nessun problema con Ancelotti e di aver scelto la Juventus perché era un'occasione da cogliere al volo.

Douglas Costa si metterà a disposizione di Allegri domani, incominciando ad allenarsi con i suoi nuovi compagni in bianconero. Il nuovo numero 11 juventino si imbarcherà con la squadra per la tournée in programma negli Stati Uniti che partirà da giovedì.

Calciomercato Juventus, Douglas Costa: "Qui per vincere la Champions League"

Douglas Costa è stato annunciato come il primo acquisto di calciomercato della Juventus la scorsa settimana, prima che l'ambiente bianconero venisse scosso dal caso Schick e soprattutto dalla cessione al Milan di Bonucci. Il brasiliano però si è mostrato entusiasta della sua nuova avventura.

Ho scelto la Juventus perché è un grande club. Ha un gioco di alto livello e una grande storia. Quando è nata questa opportunità, ho colto subito la palla al balzo.

All'ex giocatore del Bayern Monaco è stato chiesto quale sia il suo obiettivo ora che è arrivato a Torino e in particolare se pensa di poter vincere la Champions League coi bianconeri.

È una competizione complicata. Ma io sono qui per questo obiettivo e desidero dare il mio contributo per vincerla. In finale è necessario avere anche un po' di fortuna e a Cardiff la Juventus non ne ha avuta. Non ho mai vinto la Champions, spero di portare la squadra a grandi successi internazionali.

Costa ha dichiarato di aver parlato con Alex Sandro prima di arrivare alla Juventus e di essere stato convinto a trasferirsi in bianconero anche dai consigli dell'amico Arturo Vidal, che gli ha parlato bene sia della squadra che dei tifosi. Gli è stato chiesto anche se dopo il suo addio al Bayern, avesse il desiderio di mostrare che i tedeschi hanno sbagliato a lasciarlo andare in questa sessione di calciomercato: