I Blues pronti a pagare 75 milioni per l'attaccante del Borussia Dortmund pur di accontentare Conte. I gialloneri pensano a Giroud dell'Arsenal come sostituto.

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Il tempo scorre e va sempre più veloce. Il calciomercato è aperto fino a fine agosto. Per tutti, tranne che per Pierre-Emerick Aubameyang. Il Borussia Dortmund ha deciso: se arriverà un’offerta congrua (non meno di 70 milioni di euro), può partire, ma deve farlo entro il 26 luglio. Dopo verrebbe considerato incedibile.

Per questo per l’attaccante del Borussia Dortmund la finestra di calciomercato, di fatto, si chiude prima. Poco male però: il Chelsea ha infatti deciso di rompere gli indugi e provare a chiudere in tempi strettissimi la trattativa. I Blues hanno messo sul tavolo 75 milioni di euro. D’altronde Antonio Conte si è stufato di aspettare.

Il tecnico italiano si aspettava una sessione di calciomercato con i botti, invece per ora è rimasto deluso. Per questo ora il Chelsea non ha più tempo da perdere. Sapendo che il Borussia Dortmund il 26 luglio andrà in Svizzera per il secondo ritiro della stagione e che da quel momento toglierà Aubameyang dal calciomercato, bisogna fare in fretta.

L’improvviso inserimento del Chelsea nella trattativa per Aubameyang complica le cose per il Milan, che ha nell’africano un vero e proprio obiettivo. Stando a quanto riportato dalla Bild, inoltre, il Borussia Dortmund avrebbe già individuato un sostituto. I gialloneri starebbero infatti pensando a Olivier Giroud dell’Arsenal.

L’attaccante francese è chiuso da Alexandre Lacazette, che i Gunners hanno appena prelevato dal Lione. Si potrebbe quindi prendere Giroud quasi sottocosto e poi investire i soldi rimanenti per ritoccare la rosa, per esempio in difesa. Per tutto questo però bisognerà capire se, effettivamente, l’affare di calciomercato col Chelsea per Aubameyang si chiuderà. Bisogna fare in fretta però: il tempo scorre, e va sempre più veloce.