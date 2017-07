L'anno scorso il Bayern è andato in difficoltà nelle gare in cui mancava Lewandowski, ma Rummenigge fa sapere: "Non prenderemo sostituti. Gioca il 95% delle gare".

5 ore fa di Elmar Bergonzini

Errare è umano, perseverare… Il Bayern Monaco ha terminato l’ultima stagione con l’amaro in bocca. Ha sì vinto il campionato, ma per un club il cui obiettivo è conquistare il triplete, è troppo poco. Le eliminazioni dalla Champions League e dalla Coppa di Germania sono coincise con l’assenza (col Real Madrid) o la non perfetta condizione fisica (col Borussia Dortmund) di Robert Lewandowski. Per questo il piano sembrava esser chiaro: sul calciomercato i bavaresi avrebbero preso una punta.

Ed effettivamente le indiscrezioni confermavano la supposizione. Il Bayern Monaco era interessato ad Alexis Sanchez, in grado di giocare sia come punta che come esterno. L’Arsenal però per lui chiede troppo e la trattativa è saltata. Pazienza, in giro di attaccanti in grado di sostituire Lewandowski quando serve ce ne sono anche altri. Ma ai bavaresi non interessano. Infatti il calciomercato in entrata è da considerarsi chiuso. Almeno per le posizioni d’attacco.

Con l’acquisto di James Rodriguez (che però non è una prima punta) il Bayern Monaco si dice più che soddisfatto. Con il colombiano, Robben, Ribery, Muller, Coman e Lewandowski il reparto offensivo è al completo. Anche se non c’è un vero sostituto dell’attaccante polacco.

La notizia arriva direttamente dall’amministratore delegato Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge che prima di partire per l’Asia insieme alla squadra ha fatto chiarezza sulle strategie di calciomercato del club:

Siamo d'accordo con Ancelotti, in quel reparto in entrata non faremo più nulla. Tanto Robert gioca il dal 90 al 95% delle partite stagionali. Quindi non c’è problema.

Anche perché, seppur con caratteristiche diverse rispetto a Lewandowski, in quel ruolo ci può giocare Muller, e Rummenigge si fida ciecamente di lui:

Voglio ricordare che la Germania è diventata campione del mondo giocando con Muller in quella posizione.

Vero, ma è altrettanto vero che l’anno scorso il Bayern Monaco, che ha un sistema di gioco diverso da quello della nazionale tedesca, senza Lewandowski ha sempre sofferto. Per questo ci si aspettava un intervento deciso sul mercato. Anche perché errare è umano, ma perseverare…