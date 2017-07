Lo svizzero è inarrestabile è bissa il successo degli Australian Open con una grandissima affermazione. Il "Re" vince in tre set 6-3, 6-1, 6-4 contro un acciaccato Cilic.

16 lug 2017 di Vinicio Marchetti

La finale maschile di Wimbledon 2017 è tra Roger Federer e Marin Cilic. Lo svizzero fa un sol boccone dell'avversario croato - infortunatosi a un piede - e conquista il suo 19esimo Slam in carriera imponendosi in tre set: 6-3, 6-1, 6-4. Un successo che gli consente di allontanare ulteriormente l'eterno rivale Nadal, fermo a 15. Per Federer è il secondo successo del 2017 dopo la vittoria agli Australian Open. Cilic, invece, non riesce a bissare la grande affermazione agli US Open nel 2014.

Federer si presenta in finale senza aver mai perso un solo set in tutto il torneo e dopo aver messo in riga Grigor Dimitrov, Milos Raonic e Tomas Berdych. Il Re è in gran forma e questo trionfo non fa altro che confermare una legge non scritta dello sport: la classe è immortale.

Marin Cilic, invece, non riesce mettere in difficoltà lo svizzero come aveva fatto nella semifinale degli US Open del 2014, quando il croato, proprio nel match contro Federer, vinse con grande merito. Ci si è messa anche lo sfortuna con un infortunio al piede che non gli ha permesso di dare tutto fino alla fine.

Roger Federer claims the opener against Marin Cilic 6-3 - his 17th straight set won at this year's Championships#Wimbledon pic.twitter.com/bxHLWcTSqN — Wimbledon (@Wimbledon) July 16, 2017

Wimbledon 2017 : Federer mette le cose in chiaro nel primo set

Lo svizzero porta a casa il primo set 6-3 sfruttando come meglio non potrebbe il deludente servizio di Cilic. Il croato viene tradito proprio dalla sua arma migliore. Federer, anche dopo una partenza sicuramente non impeccabile, fa leva sulla sua esperienza tirando la volata nel finale di set.

Federer on the charge.



He breaks Cilic at the first time of asking to move 2-0 ahead in the second set #Wimbledon pic.twitter.com/EMheaKGIqF — Wimbledon (@Wimbledon) July 16, 2017

Federer fa 2-0 in un set da incubo per Cillic

Un set terribile per Cilic, che parte con un lieve infortunio. Il croato piange vistosamente per il dolore ma poi stringe i denti e riprende l'incontro. Federer fa quello che vuole e chiude 6-1.

The second set numbers...#Wimbledon pic.twitter.com/nA10rOg1uh — Wimbledon (@Wimbledon) July 16, 2017

Federer fa suo il 19esimo Slam

Il terzo set vede una reazioni di Cilic ma non è abbastanza per impedire a Roger Federer di conquistare l'ottavo Wimbledon, stabilendo il record all time. Lo svizzero s'impone 6-4 e, ancora una volta, conferma di essere il Re di questa manifestazione.

The moment @rogerfederer won #Wimbledon title No.8 pic.twitter.com/rMzNNA6M0K — Wimbledon (@Wimbledon) July 16, 2017

"Non ho mai smesso di crederci"

Così Roger Federer subito dopo la finale: