Il brasiliano smentisce litigate con il nuovo capitano del Milan dopo la finale di Champions League: "Siamo rimasti a parlare fino alle 6 del mattino".

0 condivisioni 0 stelle

43 minuti fa di Marco Ercole

Tra le varie motivazioni uscite negli ultimi giorni per cercare di dare una spiegazione al clamoroso trasferimento di Bonucci dalla Juventus al Milan, si è parlato molto anche della presunta lite negli spogliatoi tra il nuovo capitano rossonero, Barzagli, Dybala e Mandzukic subito dopo la finale di Champions League persa con il Real Madrid.

Proprio in riferimento all'attaccante croato, poi, è stata diffusa una sua intervista nella quale raccontava che dopo tanti screzi all'interno dello spogliatoio, le partenze di Dani Alves e Bonucci erano state prese quasi come una liberazione.

Immediata la smentita dello stesso Mandzukic, che ha spiegato anche quale sia il suo modus operandi in certe situazioni: "Tutto falso, io le cose le dico in faccia". Restano però le voci di corridoio e tra queste è uscita pure quella di un'altra discussione, sempre a Cardiff dopo la finale di Champions League persa dalla Juventus contro il Real Madrid. E questa volta i due giocatori coinvolti sarebbero Dani Alves e Bonucci.

Dani Alves smentisce lite con Bonucci

E visto che Dani Alves non è uno che lascia correre (e non è certo una novità), ha subito preso la palla al balzo per replicare a chi parlava di questa presunta lite con Bonucci. Per farlo ha ripreso un articolo sull'argomento postato su Twitter da Espn Deportes, lo ha citato aggiungendoci il suo commento:

Menzogne, per informazione siamo stati insieme a soffrire e commentare la sconfitta fino alle sei del mattino. Non gettate me**a se non sapete cosa sia successo.

Para tu información, estuvimos juntos sufriendo y comentando la derrota hasta las 6 de la mañana, no tiren mierda sin saber no que sucede! https://t.co/x1IcGCmmJk — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) July 15, 2017