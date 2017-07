L'attaccante italiano ha interrotto il digiuno con un gol di testa contro il Guangzhou Evergrande, ma il suo Shandong Luneng è uscito sconfitto 2-1.

1 condivisione 0 stelle

4 ore fa

Finalmente è tornato al gol. Erano passati 83 giorni dall'ultima esultanza di Graziano Pellè, avvenuta il 23 aprile contro il Chongqing Dangdai Lifan. Il digiuno si è interrotto contro il Guangzhou Evergrande di Scolari, ma purtroppo per l'attaccante italiano la sua rete - la seconda in campionato - non ha evitato la sconfitta dello Shandong Luneng.

Al 60' Pellè è saltato più in alto di tutti e ha pareggiato il gol di Goulart. All'81' Zou Zheng ha riportato avanti i padroni di casa e ha fissato il punteggio sul 2-1. Lo Shandong Luneng rimane così al quinto posto in Chinese Super League a quota 28 punti, mentre il Guangzhou Evergrande è primo con 40 punti.