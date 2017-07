La trattativa per il rinnovo di Radja Nainggolan finalmente sembra sbloccarsi. L'accordo è vicino: continuerà a essere lui il simbolo del centrocampo giallorosso.

2 ore fa di Elmar Bergonzini

A caccia di simboli, a caccia di bandiere. Dopo il ritiro di Francesco Totti i tifosi della Roma hanno bisogno di sentirsi amati. Certo, c’è Daniele De Rossi, ma il buco lasciato dal capitano non può essere colmato solo da lui. Serve il gesto di un top player straniero. Uno di quelli che non nasce romanista ma lo diventa. Uno come Radja Nainggolan.

E la novità del calciomercato della Roma riguarda proprio il Ninja. Già, perché Nainggolan sembra intenzionato a rinnovare con i giallorossi, diventando così definitivamente un simbolo del club. Nella giornata di sabato Alessandro Beltrami, procuratore del centrocampista belga, e il direttore sportivo Monchi si sono incontrati. E ci sono novità importanti…

Nainggolan e Roma sono molto, molto vicine. Le basi per trovare un accordo ci sono. E dai tifosi verrebbe accolto come un grande acquisto sul calciomercato. Perché riuscire a confermare il centrocampista belga benché ci siano vari club interessati a lui sarebbe effettivamente un bel colpo.

Uscito dal centro sportivo della Roma, infatti, Nainggolan è stato fermato da alcuni tifosi, preoccupati dalle voci di calciomercato secondo le quali su di lui ci sarebbe l’Inter di Sabatini e Spalletti. Il centrocampista belga ha però ha tranquillizzato tutti. Non ha parlato apertamente di rinnovo, ma gli è bastata una battuta per far capire qual è la situazione.

Se è arrivata la firma? Mi vedete: sto ridendo…

Stando a quanto riportato da Sky Sport Roma e Nainggolan sarebbero effettivamente vicine, ma per l’annuncio bisognerà aspettare un ulteriore incontro che è stato programmato a Boston e che ci sarà nei prossimi giorni. A quel summit parteciperà anche James Pallotta. Significativo che il belga fosse presente a Trigoria. Segno che le parti sono davvero vicine. La richiesta di Nainggolan d’altronde è accontentabile. Il centrocampista che attualmente guadagna 3 milioni di euro a stagione, vuole arrivare a 4 milioni di euro più bonus. La Roma vuole abbassare lo stipendio fisso alzando però i bonus. L’accordo si può trovare. Per la felicità dei tifosi giallorossi, a caccia di simboli, a caccia di bandiere.