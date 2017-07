Il giocatore del Sassuolo è sempre più vicino, mentre per l'algerino del Leicester servirà una grande offerta. Intanto è arrivato Under e Nainggolan potrebbe presto rinnovare.

2 ore fa di Daniele Minuti

I movimenti di calciomercato della Roma si stanno decisamente intensificando in questi giorni. Il nuovo direttore sportivo Monchi ha intenzione di accontentare Di Francesco che durante il ritiro di Pinzolo ha dichiarato che la sua squadra ha bisogno ancora di qualche rinforzo.

La priorità del dirigente spagnolo è quella di acquistare almeno altri due giocatori nel reparto avanzato oltre al giovane turco Under, che oggi è stato annunciato ufficialmente come nuovo giocatore giallorosso. Gli obiettivi sono Greogire Defrel, per cui è sempre più vicino un accordo col Sassuolo, e Riyad Mahrez.

Inoltre, la dirigenza capitolina sta lavorando sia sul fronte delle cessioni, con Skorupski che sta cercando una sistemazione, sia su quello del rinnovo per Radja Nainggolan, che dovrebbe a breve prolungare il suo contratto con la Roma fino al 2022.

Calciomercato Roma, Mahrez e Defrel sono gli obiettivi

La trattativa per Defrel è sempre più vicina alla chiusura: l'allenatore del Sassuolo, Bucchi, ha confermato che l'attaccante francese lascerà i neroverdi e secondo il Corriere dello Sport, la società emiliana e la Roma avrebbero trovato finalmente l'accordo per il suo arrivo in giallorosso, con la formula del prestito oneroso a 3 milioni di euro e riscatto obbligatorio a 18. La cifra totale dovrebbe arrivare a circa 24 milioni grazie a dei bonus. Con l'arrivo di Defrel, Di Francesco avrà come rinforzo un giocatore che conosce, capace di giocare sia come esterno che come centravanti al posto di Dzeko.

La Roma però vuole anche un altro giocatore per il dopo Salah e il sogno di calciomercato di Monchi è quello di portare in Italia Mahrez. Sky Sport riferisce che il ds giallorosso ha fatto un'offerta di circa 23 milioni al Leicester, che però per il suo talento algerino ne vuole almeno 35. La trattativa sembra decisamente in salita, vista anche la concorrenza agguerrita dell'Arsenal. Ma la Roma è convinta di abbassare le pretese della società inglese, puntando anche sul fatto di poter permettere a Mahrez di giocare la Champions League.

Ufficiali l'acquisto di Under e il riscatto di Fazio, Skorupski in uscita

Nel giro di poche ore in casa Roma sono arrivati gli annunci ufficiali del riscatto di Federico Fazio dal Tottenham e dell'acquisto del giovane talento turco Cengiz Under, che ha firmato un contratto coi giallorossi fino al 2022. E mentre la trattativa per il rinnovo contrattuale di Nainggolan è ormai ai dettagli dopo un incontro a Trigoria fra il giocatore, il suo agente e Monchi, la Roma deve lavorare anche sul fronte del calciomercato in uscita.

In particolare, Skorupski ha chiesto di lasciare nuovamente la Capitale per andare a giocare con continuità dopo aver capito di essere dietro Allison nelle gerarchie di Di Francesco. Infine, va monitorata la situazione di Manolas: se si riaprisse la pista per Nastasic, il greco potrebbe chiedere nuovamente la cessione dopo essere stato vicino allo Zenit San Pietroburgo qualche settimana fa. La Juventus sarebbe interessata al centrale come sostituto di Leonardo Bonucci.