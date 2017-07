Dopo un lungo testa a testa fra Real Madrid e Barcellona, Ceballos ha scelto i Galacticos. Ma ha dovuto accettare l'inserimento di una clausola anti catalani.

1 condivisione 4 stelle

3 ore fa di Elmar Bergonzini

Quando si è nemici lo si deve essere sempre. Non soltanto quando ci si incontra. Fra Real Madrid e Barcellona la rivalità è sempre accesa. Ora che i Galacticos hanno preso Dani Ceballos dal Betis Siviglia, hanno deciso di inserire nel suo contratto una clausola davvero particolare. Così il colpo di calciomercato è assoluto.

Ceballos, che si è messo in mostra durante gli Europei Under 21, quando, specie in semifinale, ha messo in seria difficoltà l’Italia, era trattato sia dal Real Madrid che dal Barcellona. Situazione complicata, intricata, che i Galacticos hanno risolto in loro favore staccando un assegno da 17 milioni.

L’affare di calciomercato però non si limita al semplice acquisto del giocatore. Ceballos, per passare al Real Madrid, ha dovuto accettare l’inserimento di una clausola di rescissione particolarmente alta (500 milioni) che di fatto difende i campioni d’Europa dall’interessamento del Barcellona.

Vota anche tu! Ceballos è davvero un giocatore da Real Madrid? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No Ceballos è davvero un giocatore da Real Madrid? Condividi





Calciomercato Real Madrid, clausola anti Barcellona nel contratto di Ceballos

La clausola non è però da considerare esclusivamente anti Barcellona. Il Real Madrid l’ha inserita pure per far capire a Ceballos quanto credano in lui. Anche così, nel calciomercato moderno, si convincono i calciatori. E infatti la prima foto che Dani ha fatto con la maglia del Real Madrid è significativa. Il ragazzo la morde, quasi per accertarsi che sia vera e che non stia sognando.

Daniel Ceballos

D’altronde quando si passa dal Betis al Real Madrid, dopo un lungo testa a testa con il Barcellona, qualche dubbio può venire. A maggior ragione se i Galacticos, per cautelarsi dagli attacchi dei catalani, decidono di inserire una clausola da 500 milioni. Segno che la trattativa per Ceballos non è una tipica trattativa di calciomercato. Dietro c’è di più. Dietro c’è una guerra psicologica. Ma d’altronde quando si è nemici lo si deve essere sempre.