Fassone e Mirabelli vorrebbero un altro centrocampista di livello dopo Biglia: secondo i media spagnoli avrebbero avviato i contatti col Barcellona per il croato.

4 ore fa di Daniele Minuti

Se ad inizio giugno qualcuno avesse considerato plausibile l'ipotesi di una trattativa del Milan per arrivare a Ivan Rakitic, probabilmente sarebbe stato preso per pazzo. Eppure in questa sessione di calciomercato i rossoneri si stanno muovendo con incredibile efficienza e velocità, dimostrando di avere anche la possibilità di raggiungere obiettivi di primo livello.

Solo nell'ultima settimana la dirigenza è riuscita a mettere a disposizione di Vincenzo Montella sia Leonardo Bonucci che Lucas Biglia. Ma nonostante l'arrivo del regista argentino, le intenzioni di Fassone e Mirabelli sembrano essere quelle di portare a Milano un altro grande centrocampista.

A riguardo, ieri sono arrivate conferme sulle voci di calciomercato che ipotizzavano contatti fra Milan e Bayern Monaco per Renato Sanches. Ma oggi sui quotidiano spagnoli è stato rivelato come i rossoneri abbiano effettuato un sondaggio anche con il Barcellona per Rakitic.

Calciomercato Milan, sondaggio per Rakitic

Il Milan ha messo nel mirino Rakitic

L'indiscrezione arriva dal quotidiano iberico Don Balon, secondo il quale Fassone e Mirabelli avrebbero contattato il Barcellona per parlare del centrocampista croato che potrebbe essere messo sul calciomercato dai catalani per facilitare l'arrivo in blaugrana di Marco Verratti. Solo 4 mesi fa, Rakitic aveva rinnovato il contratto con gli spagnoli fino al 2021, con una clausola rescissoria di 125 milioni.

Ma se l'ex centrocampista del Siviglia chiedesse la cessione, il Barça potrebbe anche chiedere una cifra molto inferiore per lui, attorno ai 40 milioni di euro. La cifra del cartellino sarebbe alla portata del Milan, che però dovrebbe dare al croato uno stipendio all'altezza di quello che percepisce in Spagna, cioè 8 milioni di euro. Al momento la trattativa è alle fasi preliminari, ma i rossoneri hanno fatto sapere al 29enne di essere interessati e il giocatore da parte sua ha fatto capire che Milano sarebbe una destinazione molto gradita.