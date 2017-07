L'amministratore delegato del Bayern Monaco ammette i contatti coi dirigenti rossoneri per il centrocampista portoghese: "Ma non c'è ancora l'accordo".

16 lug 2017 di Daniele Minuti

Quella che fino a poche ore fa poteva sembrare solo una nuova suggestione di calciomercato con protagonista il Milan, si è rivelata essere una trattativa concreta: i rossoneri stanno davvero portando avanti i contatti con il Bayern Monaco per aggiudicarsi Renato Sanches.

Se ieri le indiscrezioni erano state confermate da più fonti, che parlavano di una proposta già presentata ai bavaresi, la prova definitiva è arrivata dalle parole dell'amministratore delegato della società tedesca, Karl-Heinz Rummenigge.

Il dirigente del Bayern Monaco ha ammesso i contatti con Fassone e Mirabelli, che quindi non hanno alcuna intenzione di fermarsi a Bonucci e Biglia e vogliono provare a mettere a segno un altro colpo di calciomercato prima dell'andata del preliminare di Europa League contro il Craiova, che si giocherà il 27 luglio.

Calciomercato Milan, Rummenigge: "I rossoneri vogliono Renato Sanches"

Renato Sanches è campione d'Europa col Portogallo

I giocatori del Bayern Monaco sono volati in Cina per iniziare una tournée dove incontreranno proprio il Milan in un'amichevole fissata per il 22 luglio. Prima della partenza, Rummenigge è stato intercettato dai giornalisti e fra le tante domande gli è stato chiesto un commento sulle voci che vedevano Renato Sanches nel mirino dei rossoneri. L'ad bavarese ha confermato le indiscrezioni.

Posso confermare l'interesse del Milan per Renato Sanches ma non abbiamo ancora trovato un accordo economico.

Poche parole, che però dimostrano come la trattativa sia reale e che probabilmente proseguirà nei prossimi giorni, ricordando che Rummenigge aveva rilasciato delle dichiarazioni simili riguardanti l'interesse della Juventus per Douglas Costa, solo un giorno prima del suo arrivo a Torino. La proposta del Milan per il Bayern Monaco sarebbe di un prestito biennale con diritto di riscatto ma questa formula non convincerebbe totalmente i bavaresi. I margini per arrivare ad un accordo sembrano però esserci, con Renato Sanches che potrebbe essere davvero l'ennesimo colpo di calciomercato del Milan in questa estate.