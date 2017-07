Nonostante il centrocampista abbia dichiarato di voler rimanere a Parigi, i catalani avrebbero fatto un'ultima clamorosa proposta al PSG.

16 lug 2017 di Daniele Minuti

Sin dall'apertura della sessione estiva, è stato chiaro che il principale obiettivo di calciomercato del Barcellona fosse Marco Verratti. Il centrocampista italiano è stato da tempo individuato in Catalogna come il profilo ideale per prendere il posto di Iniesta dopo che lo spagnolo deciderà di ritirarsi.

Durante queste settimane, la volontà dell'ex giocatore del Pescara è stata più volte espressa dal suo procuratore Di Campli, che ha dichiarato spesso come l'intenzione del regista fosse quella di lasciare il Paris Saint-Germain per approdare in blaugrana, nonostante il presidente Al-Khelaifi lo abbia sempre ritenuto incedibile.

Il braccio di ferro fra società e giocatore sembra essere stato vinto dalla squadra parigina, con Verratti che ha persino chiesto pubblicamente scusa ai suoi tifosi per le voci di calciomercato alimentate dalle parole del suo agente. Ma il Barcellona pare intenzionato a fare un ultimo tentativo, mettendo sul piatto non solo una cifra molto alta e il cartellino di Ivan Rakitic.

La notizia è stata ripresa dal quotidiano sportivo spagnolo Sport, che rivela come il Barcellona non si sia ancora arreso e voglia fare una nuova offerta ai francesi, nonostante il video nel quale Verratti chiarisce di non voler lasciare il Paris Saint-Germain. La valutazione del centrocampista della Nazionale italiana fatta dal PSG si aggira sempre attorno ai 100 milioni di euro, ma i catalani hanno intenzione di fare una proposta che comprenderebbe una contropartita tecnica di grande livello: Rakitic.

Il centrocampista potrebbe essere il sostituto perfetto di Verratti nella squadra di Emery, che ha già allenato il croato ai tempi in cui entrambi erano al Siviglia. Il Barcellona offrirebbe 65 milioni più il cartellino del 29enne pur di arrivare al mediano azzurro. Rakitic sarebbe disposto a lasciare la Spagna e se per lui in queste ore si erano diffuse voci su un interesse di calciomercato del Milan, sarebbe più propenso ad andare in Francia dove potrebbe giocare anche la Champions League. Al momento il Paris Saint-Germain continua a fare muro, ma un'offerta così importante in cui è inserito un calciatore del livello di Rakitic, potrebbe far vacillare anche le certezze dello sceicco Al-Khelaifi.