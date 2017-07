Alessio Di Chirico è fuori dalla card di UFC on FOX 25 ma si è detto desideroso di affrontare comunque Rafael Natal al suo rientro nell'ottagono.

15 lug 2017 di Massimiliano Rincione

Nessuno stop, nessun ostacolo: niente potrà mettersi di traverso tra Alessio Di Chirico e la sua strada sportiva. Colui che è stato il terzo italiano a conquistare una chance in UFC (seguito a ruota da Marvin Vettori) avrebbe dovuto affrontare il brasiliano Rafael Natal in quello che sarebbe stato il suo quarto match all'interno della promotion. Sarebbe, appunto, in quanto un fastidioso infortunio alla schiena ha impedito al nostro alfiere di prendere parte all'evento che si terrà in quel di Long Beach. A sostituire "Manzo" sarà tale Eryk "Frankenstein" Anders, ex giocatore di football a livello collegiale ed attualmente 7-0 nelle MMA. Campione della neonata Legacy Fighting Alleance (partorita dalla fusione tra Legacy Fighting Championship e Resurrection Fighting Alliance), Anders esordirà in UFC contro uno dei veterani della categoria pesi medi, che ovviamente non sarà disposto a vendere facilmente la pelle.

Un Di Chirico i cui tempi di recupero saranno più chiari nei prossimi mesi, anche se già da adesso si evince la ferma volontà da parte di Alessio nel continuare il proprio cammino di crescita atto ad imporsi nella promotion più importante al mondo nel settore delle arti marziali miste. Un infortunio che può dunque definirsi un semplice incidente di percorso, nulla di più. Chiare le idee anche per quelli che potrebbero essere i suoi prossimi match, con Alessio che ha confermato ai microfoni di FOX Sports come da parte sua vi sia comunque la voglia di confrontarsi con Natal appena ristabilitosi dall'infortunio.

Spero di aver modo di affrontare comunque Rafael Natal nel mio prossimo incontro. Il rientro? Ancora è presto per parlarne. Tra qualche mese, a settembre, avremo le idee più chiare.

Sempre disponibilissimo Alessio, che ci ha sin da subito confermato come i suoi piani non siano minimamente cambiati nonostante il problema fisico accusato. Possibile dunque assistere ad Alessio Di Chirico vs Rafael Natal, nonostante tutto? Noi, al pari di Manzo, lo speriamo. Un match contro un fighter del calibro di Sapo, presente in UFC da quasi sette anni, non potrebbe che rappresentare il banco di prova migliore per testare i miglioramenti del nostro alfiere, apparso ancor più battagliero dopo gli ottimi camp tenuti in Italia assieme ad elementi di spicco quali Luca Anacoreta per il BJJ e Carlo Pedersoli Jr e coach Lorenzo Borgomeo per le MMA.

UFC: l'appuntamento con la card di Long Island

Si contano già i giorni in vista del rientro di Alessio Di Chirico, con la main card di UFC on FOX 25 che andrà comunque in onda, come al solito sulle nostre reti. Main event da urlo per la serata, in cui saranno protagonisti l'ex campione pesi medi Chris Weidman ed il rampante Kelvin Gastelum - compagno d'allenamento dell'altro italiano Marvin Vettori -, vincitore del TUF 7.