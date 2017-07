Il nuovo playmaker di Pianigiani è stato l'MVP dell'ultima edizione di Champions League con il Banvit. Può essere il giocatore giusto per fare il salto di qualità in Eurolega?

15 lug 2017 di Alessandro Assad

L'Olimpia Milano di Simone Pianigiani ha un nuovo playmaker. E che playmaker. Si tratta di Jordan Theodore, cestista statunitense (ma con passaporto macedone) classe 1989 che nell'ultima stagione ha giocato nel Banvit Bandirma. Con la maglia della formazione turca, il 27enne di Englewood (New Jersey) ha disputato una stagione clamorosa, portando la squadra alla vittoria in Coppa di Turchia e venendo nominato MVP del torneo.

Ha portato la squadra alle Final Four di Champions League, venendo nominato anche qui MVP dell'intera competizione chiusa con 16.2 punti, 7.5 assist e 4.1 rimbalzi di media. Nel campionato turco, infine, ha chiuso al terzo posto nella classifica marcatori, segnando 18.4 punti di media, a cui vanno aggiunti anche 7.2 assist (primo in graduatoria) a partita.

Il playmaker americano, dopo avere lasciato una serie di indizi tramite Twitter nei giorni scorsi riguardo la sua firma con l'Olimpia Milano, ha confermato l’accordo attraverso il proprio profilo Instagram, in cui si descriveva come giocatore della squadra di Pianigiani già prima dell'annuncio ufficiale. Prima di sbarcare in Italia, Theodore ha giocato in Turchia, in Francia e in Germania, vincendo anche la FIBA Europe Cup nel 2015/2016 con i tedeschi del Fraport Skyliners. E ora, con la maglia dell'Olimpia Milano, è pronto al debutto in Eurolega.

Il nuovo playmaker dell'Olimpia Milano Jordan Theodore

Olimpia Milano, una campagna acquisti formato Eurolega

Theodore è la ciliegina sulla torta. La squadra meneghina, infatti, soltanto qualche giorno fa aveva annunciato ben cinque colpi in una sola giornata: Dairis Bertans, Andrew Gouldlock, Amath M’Baye, Vladimir Micov e Patric Young. Nomi importanti per un progetto altrettanto importante.

Con l'arrivo di Pianigiani, l'Olimpia punta a tornare grande in Italia e soprattutto in Eurolega. Nell'ultima edizione della massima competizione europea, la squadra di Giorgio Armani ha chiuso all'ultimo posto e nella prossima stagione punta a fare decisamente meglio.